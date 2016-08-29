〈台北都會〉新北市小學大減二百班 福連國小沒新生
少子化！菁桐、柑林國小 只有1名新生
〔記者俞肇福／新北報導〕今天是國中小開學日！受少子化衝擊，今年新北市國小減少二百班；其中三十八所國小，新生人數在十人以下，其中位於偏遠漁村的貢寮福連國小，今年新生人數首度掛零，菁桐、柑林兩所國小只有一名新生，和美國小與牡丹國小有兩人，鼻頭、平溪、十分及三和國小有三人，教育局研擬明年推動「校內混齡教學、跨校群性學習」方案，因應小校學習困境。
教育局副局長黃靜怡表示，全市國小班級數一○四學年度七千四百四十九班，一○五學年度七千二百四十九班，共減少二百班，減班的原因就是少子化。
光華國小3693人學生數最多 福連國小11人最少
黃靜怡表示，一○五學年度國小學生數最多的前三名依序為新莊光華國小三千六百九十三人、板橋莒光國小三千三百三十人、永和秀朗國小三千兩百四十九人；學生數最少的前三名依序為貢寮區福連國小十一人、雙溪區柑林國小十三人、瑞芳區瓜山國小十五人。
教局明年推校內混齡、跨校群性學習
黃靜怡表示，針對偏鄉小校所面臨的招生困境，教育局研擬明年推動「校內混齡教學、跨校群性學習」方案，將二十二所五十人以下小校、依地緣性分十組試辦一學期；黃靜怡舉例，像貢寮區福連國小就和福隆國小合作，雙溪區的雙溪國小、柑林國小、上林國小、牡丹國小四校一組，石碇雲海國小與新店雙峰國小合作。
黃靜怡說，這二十二校編入十組，可依區域組策略聯盟，發展在地特色，而學生人數少的學校，經常聘不到專業師資，尤其藝術、體育、綜合與生活課程四大類更是嚴重，經由策略聯盟可共聘音樂、體育、藝文老師巡迴教學，學生人數少缺乏同儕學習，經由混齡教學與策略聯盟，增加學生學習動力。此方案試辦一學期後，教育局會看成效如何，再來討論。
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面對學生數直直落，位處貢寮最邊界的福連國小推出海洋特色課程與窯烤PIZZA，甚至還有外師一週一次教法文；雙溪區的柑林國小則是推出營養早餐免費…
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標題：〈台北都會〉新北市小學大減二百班 福連國小沒新生
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