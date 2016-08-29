〈北部〉陸戰隊變通緝犯 身手好逃不了

2016-08-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮40歲賴姓男子，因毒品案被判刑10個月，但未報到執行被通緝；竹南警方掌握他近日返家，昨前往逮人。陸戰隊退伍的賴男見警方登門，展現「體能戰技」，從住家2樓陽台跳下並翻牆，企圖落跑，幸警方早有防備，追捕了200公尺後將賴男拘捕歸案。

賴男辯稱，因家中有年邁7旬父母要照顧，才沒有去報到執行。警方則在賴男住家查扣3小包海洛因毒品，共0.88公克，訊後依毒品通緝案及毒品罪嫌，將他送辦。