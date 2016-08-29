〈北部〉紅衣女漫步國道 嚇壞駕駛

2016-08-29

〔記者李容萍／桃園報導〕國道中山高大白天出現紅衣女子漫步路肩，農曆7月還沒過，嚇壞不少駕駛人！

國道一號南下57.8公里接近五楊高架路段，昨上午9點25分，一名身穿紅衣、紅褲的女子行走在路肩，國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊接獲熱心駕駛通報，即刻出動「紅斑馬」警車載回處理。

服藥恍惚走錯 挨罰3千

國道警察調查，該名女子年約4旬，獨自租屋住在萬能科技大學附近。女子向員警表示，昨上午因身體不適，服用藥物後出現精神恍惚，從大江購物中心附近走路回家，卻恍神從內壢交流道匝道口走上國道。警方說，該女在國道上走了約600公尺遠，幸好有熱心駕駛報警，否則可能沿著國道走上五楊高架道路，後果不堪設想。

警方依道路交通管理處罰條例開出罰單，罰款3000元，經詢問發現女子家人都遠住外縣市，待她休息後，再由「紅斑馬」載送她返家。

五楊分隊小隊長張皓程表示，誤闖國道案件以機車居多、行人次之，違規的行人都需要通知家屬前來帶回，且不論人或車違規，都會依法告發。