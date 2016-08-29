〈北部〉《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政

2016-08-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市長當選人魏嘉賢昨天在立委徐榛蔚、太太吳韻晨的陪同下，上午十一時展開謝票行程，強調未來二年四個月任期，將會當作四年來努力打拚，並持續推動田市長未完成市政，實現選前對市民的承諾，讓花蓮市再次躍進！

卅八歲、曾任十年縣議員的魏嘉賢，廿七日以一萬七千九百多票拿下花蓮市長寶座，昨天上午展開謝票行程，繞遍花蓮市四十五個里，感謝鄉親願意給認真的年輕人一個機會，表示未來一定會做好市政，努力建設花蓮市。

「二年四個月的時間不長，但我會當作四年來努力打拚！」魏嘉賢說，謝謝市民讓他能夠「應徵」上花蓮市長這份工作，這是一份職務、責任，上任後首要熟悉市政流程，並要盡快了解已故田市長已完成及尚未完成的政策。

他說，未來還有很多重要市政需要即刻努力，必須以最誠懇的態度邀請市民團結一心，讓一切事物回歸基本面，還要和花蓮縣政府一同合作，讓花蓮市再次躍進，成為花蓮人的驕傲。

魏嘉賢強調，參選期間也聽到許多鄉親心聲，現在將開始逐一深入了解狀況，幫忙解決市民問題，並努力爭取更多認同、落實市政願景，凝聚花蓮這個家。

民進黨候選人張美慧則在廿七日晚間冒雨上街頭謝票，近期將會陸續再向所有鄉親表達謝意，短時間內則希望能夠好好休息，延續田智宣愛花蓮的精神，繼續陪伴所有市民。