| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政

2016-08-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市長當選人魏嘉賢昨天在立委徐榛蔚、太太吳韻晨的陪同下，上午十一時展開謝票行程，強調未來二年四個月任期，將會當作四年來努力打拚，並持續推動田市長未完成市政，實現選前對市民的承諾，讓花蓮市再次躍進！

卅八歲、曾任十年縣議員的魏嘉賢，廿七日以一萬七千九百多票拿下花蓮市長寶座，昨天上午展開謝票行程，繞遍花蓮市四十五個里，感謝鄉親願意給認真的年輕人一個機會，表示未來一定會做好市政，努力建設花蓮市。

「二年四個月的時間不長，但我會當作四年來努力打拚！」魏嘉賢說，謝謝市民讓他能夠「應徵」上花蓮市長這份工作，這是一份職務、責任，上任後首要熟悉市政流程，並要盡快了解已故田市長已完成及尚未完成的政策。

他說，未來還有很多重要市政需要即刻努力，必須以最誠懇的態度邀請市民團結一心，讓一切事物回歸基本面，還要和花蓮縣政府一同合作，讓花蓮市再次躍進，成為花蓮人的驕傲。

魏嘉賢強調，參選期間也聽到許多鄉親心聲，現在將開始逐一深入了解狀況，幫忙解決市民問題，並努力爭取更多認同、落實市政願景，凝聚花蓮這個家。

民進黨候選人張美慧則在廿七日晚間冒雨上街頭謝票，近期將會陸續再向所有鄉親表達謝意，短時間內則希望能夠好好休息，延續田智宣愛花蓮的精神，繼續陪伴所有市民。

廣告
  • 花蓮市長當選人魏嘉賢（中）昨天在立委徐榛蔚（左）、太太吳韻晨（右）的陪同下，展開謝票行程。（記者王峻祺攝）

    花蓮市長當選人魏嘉賢（中）昨天在立委徐榛蔚（左）、太太吳韻晨（右）的陪同下，展開謝票行程。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈北部〉《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.