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〈北部〉地方爭建活動中心 林右昌：盡量不花錢

2016-08-29

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市一百五十七里，僅剩不到十個里沒有里民活動中心，最近基層座談，多位里長表達興建里民活動中心的心聲，市長林右昌說，財政拮据，市府希望盡量不花錢，向國有財產署等單位爭取同意無償撥用。

中正區真砂里長魏君龍說，中正路三百一十號名義上設有真砂里民活動中心，但該建物屋齡超過五十年，結構破舊危險，遇大雨淹水，希望市府原址改建，或是利用豐稔街五十三號國有土地新建里民活動中心。

民政處長王榆森表示，市府經費有限，會盡量採租用方式進行，若現有活動中心須補強修繕，會向內政部營建署爭取經費；豐稔街國有地部分，國產署回覆需以有償撥用方式辦理，初估得花費數千萬元，對地方財政造成負擔。

林右昌說，蓋新活動中心的成本愈來愈高，加上後續維護等費用，市府財政吃不消，目前正在興建中的活動中心也遇到問題，六合里已三度流標，未來不知道還要追加多少預算，非常頭痛。市府希望把錢用在刀口上，會積極向國產署爭取無償撥用，也會討論是否原址重建。

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  • 興建新活動中心的成本愈來愈高，基隆市府希望盡量不花錢，向國產署爭取無償撥用，圖為信義區孝忠里活動中心。（記者林欣漢攝）

    興建新活動中心的成本愈來愈高，基隆市府希望盡量不花錢，向國產署爭取無償撥用，圖為信義區孝忠里活動中心。（記者林欣漢攝）

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