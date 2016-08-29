| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉孝順獲總統教育獎 祖父母節思念嬤

2016-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕因為照顧高齡九十三歲的阿嬤，經常半夜起床幫阿嬤操作腹膜透析機器而獲頒今年總統教育獎的十三歲小朋友楊敏佳，昨天適逢祖父母節，但是阿嬤卻已往生，讓她格外感到孤單；楊敏佳說，真羨慕有阿嬤可以撒嬌的小朋友，希望他們都不忘記「孝順不能等」的道理。

領獎返家放供桌上

楊敏佳的阿嬤在七月十九日往生，等不到楊敏佳領獎的光榮時刻，總統教育獎八月二日頒獎，楊敏佳領完獎回到家，迫不急待地把獎牌與獎盃放在靈堂供桌上，她點香向阿嬤報告，要把總統教育獎獻給阿嬤，希望被病痛所苦的阿嬤放心到另一個世界，她會好好照顧自己。

楊敏佳追憶說，從小她就是阿嬤的伴，阿嬤就是她的天，隨著自己漸漸長大，阿嬤也日益衰老，每天吃飯時，阿嬤看她那麼瘦小，把自己碗裡面的飯菜分給她一半，疼惜孫子之情，溢於言表。

楊敏佳說，阿嬤不會重男輕女，反而因為她是女生，教她要把握機會多學習，以後做自己想做的事；楊敏佳說，不堪病魔折磨的阿嬤常自怨自艾說「想早點離開人世，不忍心拖累孫子」，她就會吹直笛給阿嬤聽，並替她按摩，安撫阿嬤情緒。

楊敏佳籲珍惜長輩

楊敏佳說，昨天是祖父母節，格外感到孤單悲傷，記得孝順不能等，希望每個有阿公阿嬤的人要珍惜。

廣告
  • 因孝順獲總統教育獎的楊敏佳，阿嬤卻已往生，昨天是祖父母節，讓她格外感到孤單。（資料照）

    因孝順獲總統教育獎的楊敏佳，阿嬤卻已往生，昨天是祖父母節，讓她格外感到孤單。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈北部〉孝順獲總統教育獎 祖父母節思念嬤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.