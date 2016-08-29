〈北部〉孝順獲總統教育獎 祖父母節思念嬤

2016-08-29

〔記者俞肇福／基隆報導〕因為照顧高齡九十三歲的阿嬤，經常半夜起床幫阿嬤操作腹膜透析機器而獲頒今年總統教育獎的十三歲小朋友楊敏佳，昨天適逢祖父母節，但是阿嬤卻已往生，讓她格外感到孤單；楊敏佳說，真羨慕有阿嬤可以撒嬌的小朋友，希望他們都不忘記「孝順不能等」的道理。

領獎返家放供桌上

楊敏佳的阿嬤在七月十九日往生，等不到楊敏佳領獎的光榮時刻，總統教育獎八月二日頒獎，楊敏佳領完獎回到家，迫不急待地把獎牌與獎盃放在靈堂供桌上，她點香向阿嬤報告，要把總統教育獎獻給阿嬤，希望被病痛所苦的阿嬤放心到另一個世界，她會好好照顧自己。

楊敏佳追憶說，從小她就是阿嬤的伴，阿嬤就是她的天，隨著自己漸漸長大，阿嬤也日益衰老，每天吃飯時，阿嬤看她那麼瘦小，把自己碗裡面的飯菜分給她一半，疼惜孫子之情，溢於言表。

楊敏佳說，阿嬤不會重男輕女，反而因為她是女生，教她要把握機會多學習，以後做自己想做的事；楊敏佳說，不堪病魔折磨的阿嬤常自怨自艾說「想早點離開人世，不忍心拖累孫子」，她就會吹直笛給阿嬤聽，並替她按摩，安撫阿嬤情緒。

楊敏佳籲珍惜長輩

楊敏佳說，昨天是祖父母節，格外感到孤單悲傷，記得孝順不能等，希望每個有阿公阿嬤的人要珍惜。