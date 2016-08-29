〈北部〉〈台灣14名跑者參加〉斯巴達馬拉松 挑戰連續36小時
2016-08-29
〔記者洪美秀／竹市報導〕堪稱超級馬拉松經典比賽的斯巴達馬拉松賽，九月底在希臘舉行，台灣有十四名跑者參加。人稱「警界飛毛腿」的新竹市馬拉松跑者陳進財，昨天一早與十二名參賽者到十八尖山練跑，他們將挑戰連續卅六小時不停，要讓世界看見台灣。
「警界飛毛腿」等人 十八尖山練跑
相傳兩千五百年前，有一名士兵Pheidippides在波斯與希臘的戰役中從雅典跑到斯巴達傳遞訊息，但最終倒下，後來為紀念這名戰士的精神，於是有從雅典跑到斯巴達的超級馬拉松賽事。
斯巴達馬拉松的跑者必須在卅六小時內完成兩百四十五點三公里的路程，若未在規定的時間抵達七十五個檢查點，就會失去比賽資格。
根據以往經驗，每年參賽者只有三分之一能完成，在台灣已有多名跑者完成過，包括陳進財、吳勝銘及超馬媽媽邱淑容等。參加者必須忍受白天卅九度的高溫及夜晚零度的低溫挑戰，可說是超級馬拉松中難度最高的賽事。
最令人感動的是跑完此馬拉松，僅在斯巴達戰士的雕像前獲得一盆水的冠冕，沒有名次，只有榮耀。
陳進財說，今年有卅七個國家、四百人參加斯巴達馬拉松賽，台灣有十四名跑者報名，是最多人參與且實力最強的一次，包括李芳吉及女子一百公里、一百英哩及廿四小時紀錄保持人周玲君等老將、新秀。
台灣跑者為準備這次比賽，在各地練跑，前兩週在台北陽明山，昨天一早齊聚十八尖山，練跑不同的地形。
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