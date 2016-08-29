〈北部〉地景藝術節 「多謝多蟹」善待海洋

2016-08-29

卅六件作品 九月九日展出

〔記者李容萍／新屋報導〕桃園地景藝術節九月九日至廿五日在新屋永安漁港和八德埤塘公園登場！市長鄭文燦昨天到新屋視察相關規劃進度和交通接駁規劃，力求將「地景藝術節」打造為桃園活動品牌，讓遊客能輕鬆來去。

鄭文燦說，桃園地景藝術節有卅六件作品，以石滬、海岸、自然生態等在地特色景觀為策畫發展核心，每個作品都是用藝術呈現環境特色、用藝術帶動社區參與，多使用竹子、鋼材、瓦楞紙等可以回收、保留的素材創作，也期盼未來能與日本「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」有更多交流。

活動主展區位於新屋綠色走廊沿岸，北起永安漁港、南至福興宮，總長約六．四公里，參展作品正緊鑼密鼓搭建，陸續亮相。

「石滬人」現身 哨所變身藝廊

出身新屋的范姜明道推出「石滬人」大型鐵構作品，以人的線條感覺發想，策展人陳愷璜說，新屋區居民早期以務農、捕魚居多，「石滬人」結合線條與人，呼應石滬，希望能成為有代表性地標。

以永安沿岸常見的螃蟹為造型，作品「多謝多蟹」伸出牠的大螯佇立在海埔新生地前高灘上，「多謝」人們善待海洋，創造產量豐盛的「多蟹」。用數萬條的竹篾編製成螃蟹螯、腳、背甲等身體構造，藝術家徐暋盛曾獲台灣工藝設計競賽首獎。

永安沿岸的蚵一哨所卸下海巡任務後，這回化身為藝術空間基地，室內展出「這裡有人住過，草後面是海的那邊」書寫作品，以廢棄漁具與自然媒材包覆建築，象徵討海人日復一日的撒網和期待豐收。

考量場域狹長、人車交織，地景藝術節展區內活動期間不開放車輛通行，鄭文燦提醒遊客，多多利用大眾運輸工具及區內外免費接駁車。

前往新屋展區的遊客，可於台鐵楊梅站、高鐵桃園站，搭乘每十五至廿分鐘一班的活動專屬免費接駁車至永安漁港，再轉乘展區免費接駁車探訪各個作品；自行開車者，可停在有一千三百個停車位的桃園科技工業園區停車場，再搭接駁車至會場。