〈北部〉地景藝術節 「多謝多蟹」善待海洋
卅六件作品 九月九日展出
〔記者李容萍／新屋報導〕桃園地景藝術節九月九日至廿五日在新屋永安漁港和八德埤塘公園登場！市長鄭文燦昨天到新屋視察相關規劃進度和交通接駁規劃，力求將「地景藝術節」打造為桃園活動品牌，讓遊客能輕鬆來去。
鄭文燦說，桃園地景藝術節有卅六件作品，以石滬、海岸、自然生態等在地特色景觀為策畫發展核心，每個作品都是用藝術呈現環境特色、用藝術帶動社區參與，多使用竹子、鋼材、瓦楞紙等可以回收、保留的素材創作，也期盼未來能與日本「越後妻有大地藝術祭」、「瀨戶內國際藝術祭」有更多交流。
活動主展區位於新屋綠色走廊沿岸，北起永安漁港、南至福興宮，總長約六．四公里，參展作品正緊鑼密鼓搭建，陸續亮相。
「石滬人」現身 哨所變身藝廊
出身新屋的范姜明道推出「石滬人」大型鐵構作品，以人的線條感覺發想，策展人陳愷璜說，新屋區居民早期以務農、捕魚居多，「石滬人」結合線條與人，呼應石滬，希望能成為有代表性地標。
以永安沿岸常見的螃蟹為造型，作品「多謝多蟹」伸出牠的大螯佇立在海埔新生地前高灘上，「多謝」人們善待海洋，創造產量豐盛的「多蟹」。用數萬條的竹篾編製成螃蟹螯、腳、背甲等身體構造，藝術家徐暋盛曾獲台灣工藝設計競賽首獎。
永安沿岸的蚵一哨所卸下海巡任務後，這回化身為藝術空間基地，室內展出「這裡有人住過，草後面是海的那邊」書寫作品，以廢棄漁具與自然媒材包覆建築，象徵討海人日復一日的撒網和期待豐收。
考量場域狹長、人車交織，地景藝術節展區內活動期間不開放車輛通行，鄭文燦提醒遊客，多多利用大眾運輸工具及區內外免費接駁車。
前往新屋展區的遊客，可於台鐵楊梅站、高鐵桃園站，搭乘每十五至廿分鐘一班的活動專屬免費接駁車至永安漁港，再轉乘展區免費接駁車探訪各個作品；自行開車者，可停在有一千三百個停車位的桃園科技工業園區停車場，再搭接駁車至會場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 勞團成員凱道集結 訴心聲
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 冷眼集》台灣少個蘭德
- 小戴「球鞋門」效應 南韓羽壇「要真相」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 「鎧文障礙」差1轟 也談「球變」
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 音樂劇《釧兒》 傳統唱到心坎裡
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 3兄弟聯手 2004年搶下開發金
- 書劍集》兆豐銀行洩露的監理機密
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 波特蘭高球公開賽》62桿生涯最低 小潘衝第一
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 猝死、中風、蜂螫 台中登山1天3意外 1死6傷
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 建仔本季剋天敵 老爹5球死2次
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 刑案現場SOP… 假的
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
標題：〈北部〉地景藝術節 「多謝多蟹」善待海洋
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email