| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃園》土地公文化館改名 十一月試營運

2016-08-29

〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區三民路一段的土地公文化館已整修完成，拆除外牆裝飾，重新製作土地公圖案，將改名為地方文化館，桃園區公所預計九月移交市府文化局，十一月試營運。

桃園區長張世威說，改為地方文化館後，二、三樓的土地公常設展覽不變，五、六樓的圖書閱覽中心則改成地方文化展場，由文化局規劃。他說，由於展場主題不限，外牆與內部裝潢不再侷限於土地公文化，改採簡約大方、素雅風格，並更具現代感，裝修期間也不斷和文化局溝通需求，調整裝潢計畫。

文化局主任秘書王麗娟說，五、六樓空間將規劃為地方藝術家工作坊、研習班、市民藝廊等等，邀請地方藝術家進駐、展出，也保留部分閱讀空間，讓更多市民善加利用。

對於外牆裝飾拆除，市民反應相當兩極。李姓市民說，土地公文化館去年就喊開幕，卻延宕多時，現在還拆掉外牆裝飾，實在浪費公帑！高姓市民則認為，改為地方文化館，容納的主題展覽更多元化，相當期待。

張世威說，桃園區公所也正在規劃商請地方書法家為公共空間的招牌落款，逐一取代過去首長題名的招牌，落實「少一點政治，多一點人文」理念。

廣告
  • 桃園區土地文化館將改建為地方文化館，外牆原有的土地公文化館圖樣、字樣已清除。（記者陳昀攝）

    桃園區土地文化館將改建為地方文化館，外牆原有的土地公文化館圖樣、字樣已清除。（記者陳昀攝）

  • 桃園區土地文化館外牆原本有的土地公文化館圖樣、字樣。（資料照，記者陳昀攝）

    桃園區土地文化館外牆原本有的土地公文化館圖樣、字樣。（資料照，記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
普度法會620桌供品 30秒拿光

苗栗縣銅鑼鄉五福廟，主祀五嶽大帝，每年農曆七月底前都會舉辦超度法會，並將祭拜好兄弟的供品與信眾分享；昨晚法會結束，廟方於今年法會準備的六百二…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈北部〉桃園》土地公文化館改名 十一月試營運


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.