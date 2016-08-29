〈北部〉桃園》土地公文化館改名 十一月試營運

2016-08-29

〔記者陳昀／桃園報導〕位於桃園區三民路一段的土地公文化館已整修完成，拆除外牆裝飾，重新製作土地公圖案，將改名為地方文化館，桃園區公所預計九月移交市府文化局，十一月試營運。

桃園區長張世威說，改為地方文化館後，二、三樓的土地公常設展覽不變，五、六樓的圖書閱覽中心則改成地方文化展場，由文化局規劃。他說，由於展場主題不限，外牆與內部裝潢不再侷限於土地公文化，改採簡約大方、素雅風格，並更具現代感，裝修期間也不斷和文化局溝通需求，調整裝潢計畫。

文化局主任秘書王麗娟說，五、六樓空間將規劃為地方藝術家工作坊、研習班、市民藝廊等等，邀請地方藝術家進駐、展出，也保留部分閱讀空間，讓更多市民善加利用。

對於外牆裝飾拆除，市民反應相當兩極。李姓市民說，土地公文化館去年就喊開幕，卻延宕多時，現在還拆掉外牆裝飾，實在浪費公帑！高姓市民則認為，改為地方文化館，容納的主題展覽更多元化，相當期待。

張世威說，桃園區公所也正在規劃商請地方書法家為公共空間的招牌落款，逐一取代過去首長題名的招牌，落實「少一點政治，多一點人文」理念。