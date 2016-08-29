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〈中部〉功德箱當「提款機」 毒蟲「釣」不停

2016-08-29

〔記者湯世名／彰化報導〕沒錢買毒了，就到廟裡「釣」香油錢，還要排休？男子陳明俊有多項毒品、竊盜前科，前天下午帶著綁鉛片、黏雙面膠的釣魚線，進彰化市萬興宮黏走2100元，拿去買安非他命，前晚6點多故技重施，被廟方人員抓個正著，扭送警方。員警從他身上起出剩餘贓款1700元、安非他命和筆記本，筆記本上不但記錄每次偷竊金額，還註記「休假日期」，以及「錢不可再亂花了」、「存錢」字樣，讓警方啼笑皆非，訊後昨天依毒品、竊盜罪嫌移送法辦。

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  • 男子陳明俊涉嫌以釣魚線綁鉛片黏雙面膠的方式潛入寺廟行竊香油錢，被警方逮捕。（記者湯世名翻攝）

    男子陳明俊涉嫌以釣魚線綁鉛片黏雙面膠的方式潛入寺廟行竊香油錢，被警方逮捕。（記者湯世名翻攝）

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