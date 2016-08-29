〈中部〉功德箱當「提款機」 毒蟲「釣」不停

2016-08-29

〔記者湯世名／彰化報導〕沒錢買毒了，就到廟裡「釣」香油錢，還要排休？男子陳明俊有多項毒品、竊盜前科，前天下午帶著綁鉛片、黏雙面膠的釣魚線，進彰化市萬興宮黏走2100元，拿去買安非他命，前晚6點多故技重施，被廟方人員抓個正著，扭送警方。員警從他身上起出剩餘贓款1700元、安非他命和筆記本，筆記本上不但記錄每次偷竊金額，還註記「休假日期」，以及「錢不可再亂花了」、「存錢」字樣，讓警方啼笑皆非，訊後昨天依毒品、竊盜罪嫌移送法辦。