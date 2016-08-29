〈中部〉台男詐中國女 騙財判賠 騙情沒事

2016-08-29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣3名窮光蛋加入詐欺集團，上中國交友網站「釣魚」，自稱金控公司主管，向中國籍高姓女子謊稱「有交往真意」，用電腦軟體加工「高富帥」證件照片，取信對方，騙她投資期貨9萬餘元，高女不甘情感受騙又失金，跨海提告求償近12萬人民幣，台中地院判決3人要賠償9萬多人民幣（折合約43萬台幣），不過，情感受騙的求償駁回，全案可上訴。

判決書指出，吳姓、余姓與張姓男子2013年加入詐欺集團，吳男用假名冒充「南華金控公司業務部主管」，讓高女誤以為在網路遇到「高富帥」真命天子。

余男、張男則假冒南華金控投資部與香港金融管理局林專員，與其他成員一起誘騙高女匯錢投資期貨，2014年1月間，台灣警察破獲集團、逮捕17人，高女才驚覺受騙。

高女花了8000人民幣交通、食宿費，到台灣出庭指認騙徒，協助台中地院將這群人定罪，依偽造文書、詐欺罪判處1年6月至2年10月不等徒刑。

高女進一步對吳男等3人提出民事賠償訴訟，宣稱她的精神（情感）受傷害，造成女性內分泌失調，要求賠償1萬8530人民幣及機票食宿費，總計近12萬人民幣。

吳男與余男承認詐騙，但辯稱他們3人只是集團員工，只拿一點點錢，高女應所有人都告，大家一起分攤賠償。張男則未出庭，也沒有提出書面答辯狀。

台中地院認為，3人應連帶賠償9萬多人民幣，但交通食宿費與被騙沒有因果關係；至於精神慰撫金，台灣民法規定，不法侵害身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益，才能求償，高女被欺騙情感不符要件，因此駁回。