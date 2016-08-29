〈中部〉中興分局治抓寶亂象 訂SOP、裝寶可夢雷達

2016-08-29

〔記者佟振國／南投報導〕處理瘋抓寶癱瘓交通、影響安寧，也有SOP了！曾被深夜抓寶喪屍軍團「包圍」的南投市中興分局，在值班台裝設「寶可夢雷達」，監控稀有寶物出現時地，立即派線上警網到場勸導及引導，影響交通立即取締告發，這也是中興分局首度因應手機遊戲衍生群眾活動，特別制定標準作業程序。

中興新村兒童公園是抓寶熱點，斜對面就是中興分局，20日晚間9點左右，分局對面出現稀有寶物「妙蛙花」，立即吸來超過200名玩家，再度讓人誤以為在「包圍分局」；前晚更誇張，同地點、時段又有「皮卡丘」現身，湧來近400名玩家。

中興分局長徐章哲說，有了上次經驗，警方訂出「預警、勸導、引導及取締」4大步驟，值班台電腦裝「寶可夢雷達」，還有寶可夢圖鑑供值班同仁查看，一發現足以造成騷動的稀有寶物出現，立即通報勤指中心，啟動交通快打、線上警力支援。

前天深夜又有玩家聚集，立即出動快打部隊3名偵查隊員及6名制服員警到場規勸、疏導，昨天員警、志工也加強在寶物出現熱點宣導，分局前更貼出禁止在門口玩寶可夢公告。

徐章哲也說，預警、規勸、疏導都做了，警方最後撒手鐧則是加強取締開車、騎車玩手機、路口任意停車、併排停車，絕不寬貸。

但有員警私下大吐苦水，警察要記的東西一大堆，包括通緝犯、贓車車牌等，現在還要熟記什麼是稀有寶物，希望抓寶「瘋潮」趕快退燒！