〈中部〉縣市教育力調查 台中奪冠

2016-08-29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「親子天下」雜誌舉辦的全國各縣市教育力大調查結果廿八日揭曉，台中市在閱讀力、教學力、弱勢關懷上表現突出，超高趕北，一舉衝上第一，較上屆第三名的成績大幅進步。

市府指出，這項兩年一度的全國教育力大調查，針對各縣市政府投入與領導者滿意度、閱讀力、教學力與弱勢關懷等面向進行評比，台中市不但擠下資源最豐厚的台北市，更首度勇奪第一。

此次調查，台中市在閱讀力、教學力、弱勢關懷上表現突出，副市長林依瑩指出，縣市合併後，市府開始推動優質校園，改善老舊教室，市長林佳龍更提升營養午餐經費，讓食安有保障，另外也投入補教教學、多元教學等，同時還推動老幼共學理念的中途學校等，透過這些努力和投入，逐步改善教育。

林依瑩指出，針對學習進度落後的學生，市府推動減Ｃ計畫，進行補救教學；更全力關心家庭功能不彰的學生，利用舊校舍成立「善水國民中小學」，讓青少年有家的感覺，穩定學習、成長。

至於閱讀力提升部份，中市在校園建立閱讀認證系統，鼓勵學生在閱讀後上網回饋、取得認證，校園內也有閱讀教師，鼓勵學生閱讀。