〈中部〉紅龍果嘉年華 林佳龍當代言人
2016-08-29
〔記者歐素美／台中報導〕外埔公所舉行紅龍果嘉年華活動，市長林佳龍化身代言人，大啖紅龍果說：「讚！」他表示，外埔區紅龍果及東勢區梨子組合，是他今年中秋節送禮的禮盒，曾於民進黨中常會贈送給總統蔡英文，蔡總統笑稱：「台中市水果這麼大顆，會不會很貴？」林佳龍說，一點都不貴，台中市水果大又好吃，是因氣候環境條件好。
外埔區公所昨在永豐社區舉辦紅龍果嘉年華活動，免費提供紅龍果供民眾品嚐，民眾憑三張發票即可兌換紅龍果，吸引許多民眾排隊；現場並有國樂及四川變臉及魔術等表演，相當熱鬧。
現場還有農友利用紅龍果製成吐司及義式冰淇淋等美食。農友范振清笑稱，產業的延續在於思維的觸角有否延伸，外埔區紅龍果已升級二級產業「冰淇淋」，口感綿密，吃過才不會有遺憾。
林佳龍表示， 台中市將於二○一八年舉辦世界花卉博覽會，外埔區即定位為「花果園鄉」，其中紅龍果為市府極力推銷的農特產品，而台中市紅龍果產量約有三分之一來自外埔區，生產的紅龍果品質優良，具有豐富的維他命Ｃ，送禮自用兩相宜！
林佳龍隨後並頒獎給台中市紅龍果評鑑前三名農友，分別為第一名外埔區徐桂敏、第二名太平區鄭錦堂、霧峰區陳原銘、第三名外埔區洪子彬、石岡區劉國卿、外埔區林免。
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