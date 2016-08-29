〈中部〉身障朋友「泳」往直前 游出自信
2016-08-29
〔記者歐素美／台中報導〕台中市身心障礙藝文體育推廣協會昨舉辦「身障家庭游泳水上運動饗宴營」，左腳截肢的賴月鈴化身美人魚，奮泳上岸；遲緩兒楊鈞喆挑戰運球接力，遙遙領先他人，建立自信；小兒麻痺的伍育慈則藉游泳改善肌肉萎縮等問題，在水中是一尾活龍，也是台中市女子身障游泳代表隊選手。
賴月鈴缺左腳 水裡站起來
今年五十八歲的賴月鈴，年輕時因踩到鐵釘，引發蜂窩性組織炎併發敗血症，左腳截肢，以前怕自己的缺陷被看見，出門總是包緊緊，教練鼓勵她游泳復健，經克服單腳游泳難以平衡的問題，她說：「在水裡不靠輔具，可以自己站起來的感覺真好。」
楊鈞喆發展遲緩 泳技高超
十二歲的楊鈞喆因發展遲緩及聽力障礙，個性內向害羞，但一下水自由式、仰式、蛙式全難不倒他，泳技高超。楊媽媽說，兒子本來認知能力比較差，學游泳後彷彿跨越障礙，光看別人游，就自己學會蝶式，不僅肢體動作進步，個性也不再那麼封閉。
伍育慈小兒麻痺 游泳選手
伍育慈因小兒麻痺，雙腳行動不便，卻擅長自由式，是台中市女子身障游泳代表隊選手。她表示，自由式七十％靠手部運動，藉著水中浮力，可以在安全環境中自在伸展律動，改善長年腰部痠痛與肌肉萎縮問題。她笑說：「在陸上會跌倒，在水中，我不怕！」
台中市身心障礙藝文推廣協會理事長葉貴紅表示，游泳是非常適合身障者的運動，四年來透過水上趣味競賽活動，鼓勵身障家庭組隊參加，走出戶外、擁抱人群，在水中游出自己的一片天。
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