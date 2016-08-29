〈中部〉小黃違規攬客 高鐵台中站今起掃蕩

2016-08-29

〔記者何宗翰、黃鐘山／台中報導〕高鐵台中站為中部各大計程車行兵家必爭之地，除了高鐵特約、市府排班的計程車隊外，違規攬客的「打鳥」計程車也相當多，尤其以二樓1A、1B及一樓七號門出入口最為嚴重，甚至違停下車進大廳攬客，嚴重影響台中「門面」，警方廿九日起將展開強力掃蕩，發現就立即開單。

今年來已告發543件

「打鳥」計程車從高鐵站通車至今一直都有，像流動攤販一樣，只要見到二樓轉運層、一樓上客區沒警察站崗，立即將車臨停在路邊，站在車站大門附近招攬坐車，見員警取締便直接開車離開，抓不勝抓，警方今年已告發計程車各類違規達五百四十三件，卻仍無法根絕。

烏日警分局三和派出所所長莊詠荃表示，以制度面來看，高鐵既然有特約車隊，卻又同時設置巡迴排班計程車招呼站，搭乘區鄰近競爭激烈；管理上，高鐵站的動線設計，很容易讓外地旅客認為二樓為一樓，讓「打鳥」計程車有機可趁，「若在一樓大家相安無事，都能攬到客人，何必跑到二樓打鳥？」

「打鳥」計程車一多，車輛違停的問題就出現，載客、下客時車輛切進切出，難免就有碰撞、摩擦，不但造成交通問題，計程車駕駛為了搶客口角互毆事件也時有所聞。

雖然高鐵區域屬鐵路警察局管轄，但市長林佳龍對此相當關注，仍指示市警局主動出擊，會同鐵路警察局及高鐵公司現場勘查，強化高鐵站內動線標誌，並由烏日分局、鐵路警察局台中分局共同強力執法，改善計程車載客秩序。

烏日分局長林文貴表示，廿五日起增派警力及協勤民力於二樓1A、1B門口廣播及舉牌，向民眾宣導「搭乘計程車者至一樓七號門搭乘、計程車勿違規攬客」等標語，並協同鐵路警察局，對意圖違規攬客的計程車駕駛發送勸導單，此外也協調高鐵公司於站區內加設計程車搭乘區導引指示，二樓大廳內佈設紅絨繩區隔，給旅客明確導引。

警方呼籲，計程車業者應遵守交通規則，勿違規攬客，廿九日起針對仍然不遵守規定的駕駛人，將全面開罰一千五百元以上三千元以下罰鍰，請勿以身試法。