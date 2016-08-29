〈中部〉昔領獎學金 黃永照今發獎學金

2016-08-29

經商有成回饋鹿港家鄉

〔記者劉曉欣／鹿港報導〕「我也曾經和你們一樣！」經商有成的黃永照昨天返回彰化縣鹿港家鄉，頒發「黃永照菜園里」獎學金給優秀的學子們；黃永照說，他還記得三十多年前，領到二百元獎學金，可以幫忙繳學費的開心！

特別設術科成績特優獎

鹿港紫極殿文教基金會昨天頒發「黃永照菜園里」獎學金，今年共有四十六位優秀高中、大專生獲獎，高中組五千元，大專組八千元，術科特優者每科一二○○元，總計發出三十一萬餘元；得獎同學也同時獲贈文史書籍，並安排聆聽演講。

鹿港紫極殿文教基金會董事長施性鍾表示，菜園里學子從六十七年就由紫極殿香火錢與鄉親熱心捐輸來發放獎學金，九十五年開始由鹿港子弟黃永照來認養獎學金，並特別設立進步獎與術科成績特優獎，讓獎學金不只以學科為導向，也兼顧術科表現

黃永照說，他還記得他是在高中時期，領到獎學金，共有二次，每次都領二百元，這是非常好的獎勵，當時要升學念書，家裡都要等到稻田收成，賣掉稻穀，才有付錢，如今能夠發放獎學金，希望能夠鼓勵學生勤奮向學。