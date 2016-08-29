〈中部〉三指伏地挺身 7旬阿公不認老
2016-08-29
〔記者陳冠備／芳苑報導〕華山基金會彰化芳苑站昨天舉辦三週年感恩茶會，七十二歲的阿公賴和旺獻唱「心事誰人知」，還帶來一段餘興節目「三指伏地挺身」神技，連續做十下，技驚全場，身體硬朗猶如一條活龍，誰也沒想到在數年前，他還因為長期獨居而憂鬱，數度與死神糾纏，直到參與活動才找回人生。他表演完臉不紅氣不喘的發出豪語「人生七十就是要呷老嘸認老，我還可以做一百下！」
華山芳苑站長洪秀卿表示，二十多年前，賴和旺與妻子離婚後就一直一個人生活，日子久了心理漸漸封閉，跟鄰里也不算和睦，曾經數度想結束自己的生命，兩年前，華山基金會開始提供關懷，定期訪視及給予物資協助，並邀他出外參與郊遊、老人運動會與歌唱大賽，他才漸漸走出心霾。
賴和旺獻唱「心事誰人知」時，數度哽咽，彷彿在訴說自己辛苦孤單的一生，不過眾人拱他做三指伏地挺身時，他高喊要做一百下，考量他腳傷未癒，做十下就強迫他休息，看著他生龍活虎的，眾人都替他開心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
中興分局治抓寶亂象 訂SOP、裝寶可夢雷達
處理瘋抓寶癱瘓交通、影響安寧，也有SOP了！曾被深夜抓寶喪屍軍團「包圍」的南投市中興分局，在值班台裝設「寶可夢雷達」，監控稀有寶物出現時地，…
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 勞團成員凱道集結 訴心聲
- 《新聞透視》球有問題 中職應該釋疑
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 冷眼集》台灣少個蘭德
- 小戴「球鞋門」效應 南韓羽壇「要真相」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 小豬開粉絲家人趴 玩遊戲親親又抱抱
- 「鎧文障礙」差1轟 也談「球變」
- 山城逍遙遊─泰國拜城
- 音樂劇《釧兒》 傳統唱到心坎裡
- 東北風提早南下 北台涼意似入秋
- 掉包人生41載 朋友爸媽才是自己父母
- 自由共和國》余杰／ 中華民國才是國民黨的「附隨組織」
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 連7場有打點 神全差3場平紀錄
- 經後下腹痛 中藥補氣緩解
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 3兄弟聯手 2004年搶下開發金
- 書劍集》兆豐銀行洩露的監理機密
- 兄弟各自精彩 陽岱鋼連4場敲安
- 波特蘭高球公開賽》62桿生涯最低 小潘衝第一
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 猝死、中風、蜂螫 台中登山1天3意外 1死6傷
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 自由廣場》專做中國團 當然風險自負
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哥倫比亞叛軍 正式下令停火
- 建仔本季剋天敵 老爹5球死2次
- 黃明志爆拘留所黑幕 外勞疑染肺癆快咳死
- 刑案現場SOP… 假的
- 肩關節卡卡痠痛 棘上肌炎愛上老師、油漆工
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 全球僅兩名 我學生獲青少年人權英雄獎
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉三指伏地挺身 7旬阿公不認老
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分