〈中部〉三指伏地挺身 7旬阿公不認老

2016-08-29

〔記者陳冠備／芳苑報導〕華山基金會彰化芳苑站昨天舉辦三週年感恩茶會，七十二歲的阿公賴和旺獻唱「心事誰人知」，還帶來一段餘興節目「三指伏地挺身」神技，連續做十下，技驚全場，身體硬朗猶如一條活龍，誰也沒想到在數年前，他還因為長期獨居而憂鬱，數度與死神糾纏，直到參與活動才找回人生。他表演完臉不紅氣不喘的發出豪語「人生七十就是要呷老嘸認老，我還可以做一百下！」

華山芳苑站長洪秀卿表示，二十多年前，賴和旺與妻子離婚後就一直一個人生活，日子久了心理漸漸封閉，跟鄰里也不算和睦，曾經數度想結束自己的生命，兩年前，華山基金會開始提供關懷，定期訪視及給予物資協助，並邀他出外參與郊遊、老人運動會與歌唱大賽，他才漸漸走出心霾。

賴和旺獻唱「心事誰人知」時，數度哽咽，彷彿在訴說自己辛苦孤單的一生，不過眾人拱他做三指伏地挺身時，他高喊要做一百下，考量他腳傷未癒，做十下就強迫他休息，看著他生龍活虎的，眾人都替他開心。