〈中部〉「啡嚐人情味」 高中女「鏡看」國姓風情

2016-08-29

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉是縣內重要咖啡產區，家住國姓的縣立旭光高中同學張瑞珈，特別號召三位好同學利用暑假拍攝微電影，為家鄉產業宣傳，儘管升高三面臨沈重升學壓力，張瑞珈仍一人身兼數職完成作品「啡嚐人情味」，參加縣府「鏡看南投」競賽，張瑞珈表示，能為家鄉產業宣傳盡一份心力，再辛苦也值得。

咖啡已經成為南投縣重要的「黑金」產業，為讓更多民眾認識南投優質咖啡，縣府首度以咖啡產業結合觀光，舉辦「鏡看南投」微電影徵集競賽，在眾多影音專業人士參賽作品中，也有學生素人勇於展現自我。

旭光高中校刊社長張瑞珈住在國姓鄉福龜村，認為國姓咖啡產量居縣內之冠，品質更沒話說，參加國外評鑑還獲得高分，縣府要為咖啡產業宣傳，國姓人絕不能缺席。

張瑞珈情商校刊社同學陳玟臻、陳俞瑄、張容恩擔任故事主人翁，還需要其他演員，連張媽媽也被女兒拖下水扮起農婦，張瑞珈則擔任導演、編劇、攝影、剪輯、配音，幕後工作幾乎一肩挑，國姓驛站咖啡館提供場地，長壽社區總幹事孫然協助指導，旭光高中也提供DV與影音剪輯設備，眾人辛苦三個星期終於完成作品「啡嚐人情味」，讓遊客在三位小女生的帶領下一邊品嚐香醇咖啡，一邊體驗國姓客家風情。