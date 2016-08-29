〈中部〉午後雷陣雨像熱湯 玉米軟腳

2016-08-29

〔記者陳冠備／彰化報導〕二林鎮斗苑路一處玉米田，近日正進入採收階段，農民把現摘的玉米去蕪存菁後包裝好，放在路邊現賣，吸引不少內行食客來搶購，玉米農表示，要趕緊趁午後雷陣雨來前搶收，否則一下大雨，一下放晴，玉米株莖部猶如在泡熱湯，會熱到受不了而軟腳倒下，到時候的玉米就無法採收了。

農民邱永發表示，今年熱浪溫氣高，造成午後大雨蒸發快，玉米株吸水後儲存在莖部，這段與土壤接觸的莖部，因為受到周邊土壤不斷蒸發影響，造成內部也在加溫，就像夏天在泡溫泉，容易熱到昏頭，結果形成玉米株軟腳現象，倒掉的玉米株因為莖部組織熱到爛掉，也無法救活了。

邱永發說，種植玉米三年多，首次見到這種大量軟腳現象，每分地原可採收一千二百斤，現在只剩不到六百斤，四分地共損失近八萬元，只好趁中午前採收，減少損失。

邱永發也說，購買現場採收的玉米最好吃，因為離下鍋的時間越短，水份流失越少，吃起來越甘甜，如果玉米放隔夜還加上運送，口感就差了，而且現場買還比市場便宜十元，的確吸引內行人下車購買。