| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
雄三飛彈誤射1死3傷 雄檢偵結起訴3人
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉種蒜成本飆漲 蒜農嚇到減種

2016-08-29

1斤180元是去年三倍

〔記者劉曉欣／伸港報導〕又到種蒜的季節！但是彰化縣伸港鄉蒜農哇哇叫，因為蒜頭價格連著兩年大漲，導致蒜農栽植成本飆漲三倍多，又擔心遇到天災血本無歸，只好減少栽種面積，不敢冒險！

縣議員賴清美說，中秋節前後是種蒜的季節，田間都可以看到農民在忙著種蒜，種蒜頭是要把蒜頭剝成蒜瓣，來當成蒜種；所以，蒜頭大漲，就等於是蒜種大漲，對於蒜農來說就是一大負擔，何況有時還會遇到天災，以去年來說，不少人因為第一次種蒜碰到下雨多日，只好重新種蒜，等於是兩倍的成本。

蒜農曾遵沅表示，他今年只敢種一分地的蒜種，因為蒜種成本增加了三、四倍，因為去年同期的蒜頭價格是每台斤六十元，但是今年價格已經來到一百七、八十元，想到要買蒜頭來剝蒜瓣當蒜種，就是一大成本。

擔心遇天災血本無歸

曾遵沅指出，今年蒜頭價！格高，就是因為去年冬至下雨，然後今年初再碰到帝王級的寒流，造成蒜球明顯縮水，蒜頭大量腐爛，收成幾乎只有一半，也連帶影響品質與賣相，損失相當慘重，何況今年收成的蒜頭，去年是連續兩次種蒜才成功，等於種蒜成本兩倍，但是收成減半，讓農民根本就是心驚膽跳不敢放手去種。

廣告
  • 蒜頭貴翻了，彰化伸港蒜農栽種有苦說不出。（記者劉曉欣攝）

    蒜頭貴翻了，彰化伸港蒜農栽種有苦說不出。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
走過1甲子 布袋鹽業鐵橋去留惹議

5月因影響水流 縣府發包拆除 嘉義縣布袋鎮龍宮溪三座位於新岑里的鹽業橋梁，今年五月因被認定會影響水流，由縣府發包拆除，但有居民提出保留鐵橋意…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈中部〉種蒜成本飆漲 蒜農嚇到減種


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.