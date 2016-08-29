〈中部〉種蒜成本飆漲 蒜農嚇到減種

2016-08-29

1斤180元是去年三倍

〔記者劉曉欣／伸港報導〕又到種蒜的季節！但是彰化縣伸港鄉蒜農哇哇叫，因為蒜頭價格連著兩年大漲，導致蒜農栽植成本飆漲三倍多，又擔心遇到天災血本無歸，只好減少栽種面積，不敢冒險！

縣議員賴清美說，中秋節前後是種蒜的季節，田間都可以看到農民在忙著種蒜，種蒜頭是要把蒜頭剝成蒜瓣，來當成蒜種；所以，蒜頭大漲，就等於是蒜種大漲，對於蒜農來說就是一大負擔，何況有時還會遇到天災，以去年來說，不少人因為第一次種蒜碰到下雨多日，只好重新種蒜，等於是兩倍的成本。

蒜農曾遵沅表示，他今年只敢種一分地的蒜種，因為蒜種成本增加了三、四倍，因為去年同期的蒜頭價格是每台斤六十元，但是今年價格已經來到一百七、八十元，想到要買蒜頭來剝蒜瓣當蒜種，就是一大成本。

擔心遇天災血本無歸

曾遵沅指出，今年蒜頭價！格高，就是因為去年冬至下雨，然後今年初再碰到帝王級的寒流，造成蒜球明顯縮水，蒜頭大量腐爛，收成幾乎只有一半，也連帶影響品質與賣相，損失相當慘重，何況今年收成的蒜頭，去年是連續兩次種蒜才成功，等於種蒜成本兩倍，但是收成減半，讓農民根本就是心驚膽跳不敢放手去種。