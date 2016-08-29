〈中部〉文蛤減產逾5成 中秋恐買不到

2016-08-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中秋節烤肉文蛤是必烤食材之一，今年台西、麥寮文蛤出現病變暴斃，減產超過五成，產地文蛤批發價每台斤漲至六、七十元，漲幅達五成，還不一定買得到文蛤，業者說，文蛤價格還會繼續漲。

氣候異常 出現病變暴斃

台西、麥寮多位文蛤養殖業者指出，每年文蛤都有零星傳出暴斃事件，但今年情況特別嚴重，六月起沿海地區文蛤暴斃率約六成，甚至有養殖池整池全「開嘴」，整體產量減產超過五成以上。

林姓養殖業者無奈說，養殖文蛤數十年，氣候異常、空氣及水質污染等問題，造成文蛤養殖愈來愈困難，育成率低、養殖時間延長，但沒遇過像今年大量暴斃情況，真是欲哭無淚，希望中央相關單位能儘快找出原因，協助漁民找出新養殖方法。

量少價漲 1斤漲到70元

麥寮、台西文蛤養殖佔全國二分之一，因暴斃情況嚴重產量大減，許多家庭主婦發現市場價格「直直漲」，外型較小的上月一台斤五十元現漲至七十元，以前一台斤七十元的現都漲至一百元。

台西林姓養殖業者指出，產地批發價也是天天漲，上週一台斤五、六十元，這幾天漲至六、七十元，甚至有人買不到文蛤。

台西五條港的零售業者說，最近文蛤量很少、價格又貴，有的攤商甚至沒貨可賣，中秋節前價格會持續飆漲；另一位業者表示，為供應中秋節烤肉需要，外型大顆的文蛤產地有人喊價至每台斤一百二十元。

受到文蛤量少漲價影響，同樣是中秋烤肉食材之一牡蠣，價格也蠢蠢欲動，林姓業者說，產地牡蠣價格從每台斤一百五十元漲至一百七十元，漲幅約一成，預估中秋節前應該還會微漲。