〈中部〉走過1甲子 布袋鹽業鐵橋去留惹議

2016-08-29

5月因影響水流 縣府發包拆除

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮龍宮溪三座位於新岑里的鹽業橋梁，今年五月因被認定會影響水流，由縣府發包拆除，但有居民提出保留鐵橋意見而停拆；不過，新岑里民對此分為保存、拆除兩派，七月召開里民大會時，拆除派佔多數，保存派則提出二百餘份連署書，前天包商再度動工拆除到剩下最後一座鐵橋，經保存派緊急聯繫，縣府建設處同意暫時停工，再行協調，但社區難有共識，爭議難解。

文團：僅剩這座 記錄鹽業歷史

嘉縣生態環境保育協會理事長蘇銀添、新岑里民黃皎怡等人，昨到場關心拆除狀況，其中，蘇說，龍宮溪三座鹽業橋廊，已有兩座全拆，現存鐵橋也被拆得剩下橋墩，鹽業老鐵橋已有六十餘年歷史，是鹽業文化的歷史記憶，漲退潮時會沈沒和浮現，盼能有保存機會，否則民眾未來僅能在照片上回憶；黃皎怡表示，里民大會會議結論並未公告，也有取得二百多份連署書，贊成保存，不應直接拆除。

里長：里民大會中 大多贊成拆

新岑里長蔡裕閔認為，橋墩在水中曾發現有雜物卡住，造成兩邊水位不同，明顯阻礙水流，漲潮時看不見橋墩，若漁筏或觀光筏經過，恐會碰撞造成翻覆，有安全問題，之前有反對拆除意見，才會召開里民大會，經表決，在場里民中有六十多票贊成拆除，佔出席人數八到九成。

縣府：居民取得共識後 再動工

建設處道路工程科長何宜忠表示，拆除案經里民大會同意，才會再請包商動工，昨應盼保留的民眾意見先行停工；處長林永福說，縣府盼當地居民能有共識，在文化保存與公共安全上取得平衡，目前先停工讓社區再行協調。

嘉縣文化觀光局文化資產科長林君徽說，建議再協調，以社區觀光發展方式做保存利用。