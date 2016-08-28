| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉

2016-08-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海軍退役官兵組成「搖滾大叔」樂團，於左營四海一家高唱原住民情歌「火金姑，相對看」、台語舞曲「舞女」，吸引海軍現役、退役官兵於草地聽唱、搖擺。

這場「大力水手」草地音樂會昨天下午舉行，「搖滾大叔」近十名成員多曾擔任海軍樂隊樂手，演出精湛，而近百名聽眾鋪坐草地，主唱葉開揚帶動氣氛，拉攏退役白髮官兵與眷屬合唱，台前擺著兩只募款箱，葉父為海軍退役參謀，聽到忘我，也上前捐款。

葉開揚原是潛艦士官，對海軍情感深厚，今年為九三軍人節海軍微電影「我們是一群弟兄」製作主題曲「大力水手」，期待民眾同在台灣這一條船上，同舟同命。

知名左營國旗女孩楊玉梅製作兩百枚大力水手紀念胸章，贈送給現場聽眾。葉開揚表示，將陸續參與海洋音樂季、大港開唱等活動，培養現場經驗，讓這群「大叔們」能在五年後出唱片圓夢。

廣告
  • 「搖滾大叔」樂團主唱葉開揚，對海軍情感深厚。（記者黃旭磊攝）

    「搖滾大叔」樂團主唱葉開揚，對海軍情感深厚。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩

高市府今年選出八位孝行楷模，昨天由市長陳菊親自表揚，八人中有六人經歷隔代教養，長大後用心回報祖父母照顧恩情獲得推薦。陳菊說，孝順是世間最美的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈南部〉海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.