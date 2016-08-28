〈南部〉海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉

2016-08-28

〔記者黃旭磊／高雄報導〕海軍退役官兵組成「搖滾大叔」樂團，於左營四海一家高唱原住民情歌「火金姑，相對看」、台語舞曲「舞女」，吸引海軍現役、退役官兵於草地聽唱、搖擺。

這場「大力水手」草地音樂會昨天下午舉行，「搖滾大叔」近十名成員多曾擔任海軍樂隊樂手，演出精湛，而近百名聽眾鋪坐草地，主唱葉開揚帶動氣氛，拉攏退役白髮官兵與眷屬合唱，台前擺著兩只募款箱，葉父為海軍退役參謀，聽到忘我，也上前捐款。

葉開揚原是潛艦士官，對海軍情感深厚，今年為九三軍人節海軍微電影「我們是一群弟兄」製作主題曲「大力水手」，期待民眾同在台灣這一條船上，同舟同命。

知名左營國旗女孩楊玉梅製作兩百枚大力水手紀念胸章，贈送給現場聽眾。葉開揚表示，將陸續參與海洋音樂季、大港開唱等活動，培養現場經驗，讓這群「大叔們」能在五年後出唱片圓夢。