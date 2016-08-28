〈南部〉最高50萬獎金 高雄春藝小劇場徵件
2016-08-28
〔記者黃佳琳／高雄報導〕小劇場因其空間小、座位少，是許多藝文入行者的初級試煉場，而著重演技、文本的特質，也被許多藝文佼佼者視為回鍋鍛鍊的場域，高雄春天藝術節為了扶植並開拓更多小劇場觀戲人口，推出小劇場徵件計畫，並祭出最高五十萬元的獎金，希望能藉此邀請更多藝文團隊到高雄演出。
高市文化局表示，這次小劇場徵件計畫分為開放全國劇團報名的「徵新徵藝」計畫，以及限南台灣新興劇團報名的「正港小劇場」計畫兩大類，入選團隊將有機會在明年高雄春天藝術節大放「藝」彩，為南台灣的藝術注入洪荒之力。
「徵新徵藝」計畫廣邀全國藝文菁英，徵求具有新鮮創意的藝術作品，希望網羅更多精彩誘人的多元作品。只要是各縣市政府立案滿一年的藝文團隊，擁有專業的藝術製作、豐富雄厚的演出經驗，入選者即可拿到最多五十萬元獎金，並在春天藝術節內安排至少三場演出。
「正港小劇場」計畫則針對藝術新芽的蠢蠢欲動、熱血衝勁，挖掘南部藝術新秀，發揮年輕團隊潛力，給予一個揮灑的空間跟無比的支持，專屬給立案在屏東、高雄、台南、雲林、嘉義等縣市立案滿一年以上的藝文團隊，最終選出的團隊可以獲得最多四十萬的製作經費，也可以在春天藝術節內至少兩場演出。
文化局指出，去年首度辦理小劇場徵件，全國共吸引八十六件提案作品，歡迎有才有藝之藝文團隊，速速報名，一同試試身手，蓬勃國內藝術能量，揮灑各團精彩，讓南台灣觀眾耳目一新；即日起收件至九月廿五日，詳情可上文化局官網查詢。
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