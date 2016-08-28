〈南部〉北台南家扶頒助學金 1001生受惠

2016-08-28

〔記者楊金城／新營報導〕助學圓夢、感恩有您！在集結眾多助學人愛心下，北台南家扶中心昨天頒發助學金七八六萬元，有一千零一位家扶生受惠，來自單親家庭現就讀國立高應大、台科大的楊家蒂、楊家睿姊弟，並分享在求學與生命歷程中勇敢追夢的堅持，激勵其他家扶生。

台南市副市長顏純左頒發助學金，勉勵家扶生以教育脫貧，翻轉人生，他也代表市府感謝家扶及善心人士願意助學，給弱勢家扶生一個改變生命的機會。

包括弘開善德會、回社慈善會、台南縣獅子會、侯永都社會福利慈善事業基金會、開基玉皇宮和懋莉工業等助學人也到場為家扶生加油打氣。北台南家扶扶幼副主委賴振興和妻子近些年將老農年金捐給助學金已超過百萬元。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，家扶推動助學希望工程廿七年來，幫助超過五萬人次家扶生順利升學，不少當年受助學生現也加入助學人行列，這是以愛傳愛的良善循環，雖然家扶每學期都背負籌募逾七百萬元以上助學金的壓力，但看到受助家庭的力爭上游，心中充滿感恩，感謝長期以來助學人在背後默默相挺。

家扶生楊家蒂、楊家睿姊弟由單親爸楊俊雄陪同出席，分享自己的求學與生命歷程，楊家蒂為了減輕經濟負擔，從讀高職就開始打工，為了不讓自己及爸爸失望，也為了爭取獎助學金，讀書很認真，楊家睿也向姊姊看齊，兩人原本都是國中後段班學生，現在都考上國立頂尖科大，楊俊雄也一直鼓勵姊弟二人，一家人相互扶持，才不會辜負助學人的愛心。