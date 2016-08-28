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〈南部〉造價1800萬黃金海韻 捐贈高市府

2016-08-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津海岸線上超大貝殼公共藝術造景「黃金海韻」、與旗津貝殼館內一批私人珍藏，昨由臺灣港務公司與貝殼收藏家黃葛亮，正式捐贈給高市觀光局，盼透過市府整合資源，讓旗津觀光往前進。

旗津地標之一 臺灣港務公司捐贈

「黃金海韻」位於旗津海岸公園，由藝術家林舜龍打造，斥資一千八百萬元，耗時六年於民國一○三年九月完工。

觀光局表示，黃金海韻由海洋之貝海珍珠、及六座貝殼造型的聆聽點組成，高十米、寬十六米、深九米；創作主軸欲呈現海洋中的蚌殼，與外在環境交互作用不斷累積形成的美麗姿態，間接描述港都高雄融合多元文化，堆砌出豐富的都市樣貌。

黃金海韻是亞洲最大貝殼型裝置藝術，完工後立刻成為旗津地標之一，吸引大批民眾探訪，不少新人也在此拍婚紗照。

貝殼收藏家黃葛亮也捐私人珍藏

捐贈儀式昨下午舉行，除黃金海韻外，貝殼收藏家黃葛亮也將大批珍藏貝殼捐給旗津貝殼館。觀光局指出，旗津貝殼館與黃金海韻旁還有一處彩虹教堂，形成旗津海岸線最浪漫的一段，市府有意將貝殼館停車場改建露營區，預計於明年完工，可提供一百個營位。

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  • 貝殼收藏家黃葛亮（右八）與臺灣港務公司，昨將貝殼收藏與黃金海韻捐給高市府，觀光局長曾姿雯（右七）代表接受。（記者王榮祥攝）

    貝殼收藏家黃葛亮（右八）與臺灣港務公司，昨將貝殼收藏與黃金海韻捐給高市府，觀光局長曾姿雯（右七）代表接受。（記者王榮祥攝）

  • 旗津大型公共藝術品黃金海韻。（記者王榮祥攝）

    旗津大型公共藝術品黃金海韻。（記者王榮祥攝）

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