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〈南部〉數位有線嘉年華 市長選味濃

2016-08-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕下屆台南市長選舉鴨子划水，「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華昨天在水萍塭公園登場，市長賴清德到場加持之外，有意參選下屆市長的立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲及副市長顏純左都頂著大熱天來「拚場」，把握假日人潮多的場合爭露臉。

現場除了數位宣導、頻道娛樂區外，還有市政宣導及公益攤位，各路助選人馬穿梭人群中發送宣傳扇子，熱鬧中可見濃濃「選舉味」。

賴清德肯定台南雙子星及三冠王兩家有線電視台，對南市電視數位化的貢獻；他指出，台南市是六都第一個完成全面數位化的城市，相信市民現在看電視節目時，一定覺得「愈看愈清、愈看愈明」，且頻道數也愈來愈多；他並打趣說，「這可不是到藥房買藥吃有效，這正是電視數位化帶來的好處」。

舞台表演邀請momo親子台的哥哥、姊姊與民同樂，另外現場設置臨時主播台，讓民眾化身主播，親身體驗新聞播報，參加民眾不但玩互動小遊戲拿獎品，免費吃冰棒消暑，親子開心「凍」在臉上。

因贏得民進黨市長提名初選，等於成功跨進下屆市長一半，葉宜津、陳亭妃、黃偉哲及顏純左都出席「搶曝光」外，民進黨副秘書長李俊毅在高速公路豎Ｔ霸「愛台南」、開臉書粉絲專頁「進步城市李俊毅」，還有前台南縣長蘇煥智持續關心市政發表評論，政治動向都備受矚目。

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  • 「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，市長賴清德（右三）、副市長顏純左（右一）與雙子星董事長吳順德（左二）及立委葉宜津（左一）、陳亭妃（右二）共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

    「數位有線FALL IN樂」數位有線電視嘉年華，市長賴清德（右三）、副市長顏純左（右一）與雙子星董事長吳順德（左二）及立委葉宜津（左一）、陳亭妃（右二）共同主持開幕式。（記者洪瑞琴攝）

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