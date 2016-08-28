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〈南部〉麻豆文旦節開幕 大柚燈「亮」相

2016-08-28

〔記者楊金城／麻豆報導〕麻豆文旦節昨晚在麻豆公十一公園以柚燈展開幕，全台最大，高四米、寬三米的文旦主燈發出絢麗的七彩顏色，加上十二生肖燈和二千盞柚子燈形成燈海，市長賴清德體驗文旦料理，要民眾趕快來買有名又好吃的麻豆文旦。

文旦節的文旦市集，更顯示今年麻豆文旦雖然因雨災而減產二至三成，但價格持平，跟往年差不多。柚農王國泰說，十台斤裝的一箱麻豆文旦分等級賣六百到一千元。

中秋節近了，聞名的麻豆文旦開始採收上市，柚園採文旦很忙碌。麻豆區公所為行銷文旦，昨晚在公十一公園為麻豆文旦節開幕，今年並首次結合燈會概念，布置柚燈展，有全台最大的文旦主燈、十二生肖燈和二千盞柚子燈。

會場還展出彩繪文旦創意商品、柚子燈和果雕DIY體驗、文旦造型撲滿、文旦市集大街，還商請台灣首府大學研發文旦大餐，將柚子入菜，現場供應百菇柚子雞湯，擠滿民眾排隊免費品嘗，十分熱鬧。

賴清德也和在公園野餐的民眾打招呼，並體驗如何料理文旦入菜，有廚師的架式。賴清德說，麻豆文旦全台蓋出名，又好吃，中秋節到了，就是要吃麻豆文旦、下營文旦就對了；肯定麻豆公所今天將到台中首辦兩場快閃行銷文旦活動，為柚農打開新通路。

公十一公園並布置高四米、寬三米的文旦大主燈、十二生肖燈、二千盞柚子燈等造型燈具，打造文旦燈會，也布置文旦行銷入口意象和保柚祈福裝置藝術。

麻豆區長林振祿說，柚燈展將從八月廿七日展至九月十八日。八月廿八日到九月十日另在週六、日有「文旦之夜」晚會，歡迎民眾來逛燈會、看表演和買柚子。

麻豆文旦種植面積八百五十公頃，麻豆農會超市也將在九月三日、四日舉辦文旦展售會，要吃正港麻豆文旦就要來麻豆買。

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  • 麻豆文旦節昨晚開幕，全台最大的文旦主燈現出絢麗的七彩顏色。（記者楊金城攝）

    麻豆文旦節昨晚開幕，全台最大的文旦主燈現出絢麗的七彩顏色。（記者楊金城攝）

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