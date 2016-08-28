| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉只剩3天不會再延 住宅補貼申請 估破萬件

2016-08-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市住宅補貼受理申請時限剩最後三天（八月廿九日到卅一日），累計已有九千五百餘件申請，高市都市發展局強調補貼申請期限全國一致、不會再延，提醒符合資格、有需要的民眾把握機會。

針對每年反應熱絡的住宅補貼，高市都發局今年特別規劃假日在地收件服務、線上申請、平日中午不打烊、申請書免手寫、附件免影印等服務，盼透過多元、方便申請流程，讓更多有需要者申請。

都發局統計至廿五日，共受理九五○九件，其中八六二七件為租金補貼（額度八八五六戶），另有六九七件購宅貸款件利息補貼（額度五一八戶）、一八五件是修繕貸款利息補貼（額度三五三戶），預估總件數會突破一萬件。

都發局說明，住宅補貼申請時限因為是全國統一，原公告截止日到期後不會再延，籲請資格符合、有需要的民眾把握最後三天機會；受理截止後將立即展開資料審核，最快年底可核定及發放租金，審核結果除以公文寄發，也會發送手機簡訊給申請人。

市府也推出網路查詢服務，讓民眾可透過行動裝置連結「高雄住宅補貼網」https://hs.kcg.gov.tw，輸入收件編號及身分證字號，就能掌握進度及撥款情形。相關問題可打服務專線336-8333轉2649～2651。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩

高市府今年選出八位孝行楷模，昨天由市長陳菊親自表揚，八人中有六人經歷隔代教養，長大後用心回報祖父母照顧恩情獲得推薦。陳菊說，孝順是世間最美的…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈南部〉只剩3天不會再延 住宅補貼申請 估破萬件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.