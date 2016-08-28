〈南部〉看護陪伴 李宜昀當病嬤的大樹

2016-08-28

〔記者蔡清華／高雄報導〕「小時候阿嬤是我的大樹，現在我是阿嬤的依靠！」父母離異隨父的李宜昀，幾乎是阿嬤一手帶大，懂事的她現在反成支持阿嬤活下去的另一棵大樹。

就讀五甲國中的李宜昀因為父母離異，從小由阿嬤帶大，小時候對阿嬤的依賴，如今她用一樣的心情照顧阿嬤，從來不嫌苦，放學回家還要陪阿嬤散步，幫阿嬤洗澡擦背，清尿管、換尿片，半夜還要記得幫阿嬤翻身，她的細膩，看在師長和鄰居眼裡，不愧為孝悌楷模。對照同年齡的孩子擁有父母的寵愛，李宜昀雖身處逆境，仍常微笑樂觀進取，讓人敬佩與不捨。

李宜昀家中排行老大，阿嬤因中風行動不便，也有糖尿病，一週得洗腎三次，生活無法自理，她成了阿嬤的小看護。阿嬤每天最期待的就是宜昀放學回來，她還能燒出一桌好菜。

李宜昀說，阿嬤最愛看電視劇、新聞，她貼心地一邊幫阿嬤按摩，一邊用台語講解電視劇、新聞內容，不出門也能知道社會大小事。