〈南部〉高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩

2016-08-28

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市府今年選出八位孝行楷模，昨天由市長陳菊親自表揚，八人中有六人經歷隔代教養，長大後用心回報祖父母照顧恩情獲得推薦。

陳菊說，孝順是世間最美的德行，孝者必然是善良之人，足為現代人楷模，值得受到各界高度讚許，也呼籲為人子女者要及時行孝，善待體貼父母及長輩。

八位孝行楷模，分別是新興區陳立源、杉林區朱明偉、五甲國中李宜昀、圓富國中蕭韋祥與范秀維、三信家商王惠玲、田寮國中朱怡玟，及輔英科技大學李美美。除了陳立源、蕭韋祥之外，其他六位多身歷隔代教養。

其中，陳立源今年五十四歲，六年前為照顧接連住院的年邁雙親，毅然辭職放棄資訊業穩定的工作，廿四小時無微不至隨侍在側，盡心陪伴、不離不棄，獲選全國楷模。

領有身心障礙手冊的朱明偉，父母未婚生下他後迄今音訊全無，由阿嬤和舅公撫養成人，懂事的他在阿嬤因糖尿病截肢後，每天推著行動不便的阿嬤在社區來回散步、克盡孝道。

國三的李宜昀從小由阿嬤帶大，如今是臥床阿嬤的小看護，清尿管、尿片、洗澡擦背樣樣難不倒她，還會陪阿嬤看電視，談天說地逗她開心。

十四歲的范秀維也由阿嬤教養長大，她不僅照顧罹病的阿嬤，還要協助照顧身障的伯父，下課後她得飛奔返家煮飯，扛起照顧兩名生活不便的長輩。

已上大學的李美美，外婆賣玉蘭花養大三個孫子，外婆四十歲患糖尿病，美美國中起每天幫外婆打針。母親離家無音訊，父親忙於魚市的王惠玲，也從小必須肩負照顧重病臥床阿嬤和行動不便的堂哥，無怨無悔。