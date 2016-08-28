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〈南部〉《觀察筆記》小英好

2016-08-28

小英就職百日，有人唱衰不已。

衰歌腔調聽起來十分熟悉，是十六年前的編曲重現吧？

統媒、藍色政治人高亢合音，有些兒鋪天蓋地的感覺，花蓮市長補選藍營勝出，應該會連結上蔡總統施政不力的評語，滿意度下滑，不滿意度升高，這樣趨勢的文章作得可大篇，要連載好一陣子。

站在高雄的角度，這座城市住民給蔡英文最大支持，新政府也善待高雄人。

勞健保補助一百廿四億元，二○五兵工廠遷移，決定中油總公司南遷高雄，宣布左營舊城及哈瑪星歷史活化計畫廿七億元，小英總統上任以來，每個月都有亮點。

國艦國造的實行，會帶動高雄就業增加，會給城市人潮的吸引力，將來，高雄會翻幾番，會因為南進政策的前仆後繼，擔綱門戶，逐漸國際化，逐日活絡經濟。

展望前景看得到的都有利高雄，誰在選舉時誇下海口要在高雄成立自由貿易港區？結果一直拖延，最後是七個區，有港皆是自由貿易區，是很怕高雄獨大吧？

那樣的心態不令人憤怒？何曾對高雄好過？黨同伐異的示範。

今昔之別，差大矣，小英做的強勝前朝多多！（資深記者黃明裕）

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