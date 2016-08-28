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〈南部〉鍾慧君「魚鬆收到沒」 書寫父母愛情

2016-08-28

〔記者黃明堂／台東報導〕成功鎮民鍾慧君蒐集在地好料理，與日本設計師及香港插畫家合作，出版中、日文版料理書「魚鬆收到沒」，同步在台、日銷售。

「魚鬆收到沒」？這書名不只呈現食物，也人與人之間的關懷，事實上，這五個字出自鍾慧君已故母親的情書，數十年前的一對戀人，男的在台東成功，女的在屏東，寄罐魚鬆，轉化為問候，再尋常不過，卻是最好的味道。

鍾慧君在母親過世後整理遺物，從父母的情書中發現了這句話，幾乎每封都少不了最句，勾起她尋找家鄉好味道的動機，她說：「食物總是能誠實傳達心的味道，豐富了生命的層次。」

她積極尋找與實現記憶中父母、親友、家鄉曾帶給她的各種好滋味，這本料理書包含了成功鎮獨有的東岸魚貨料理、在地家戶餐桌上的家常菜、母親的手路菜等，她用文字寫，也親自下廚作菜，她說，這本是料理書，也是家庭、成功鎮的另類手扎。

這本書委託到日本設計師柿沼充弘進行該書美術編纂，又連結香港插畫家黃心慰協助，昨天進行新書發表會，鍾慧君現場烹調料理，該書日、港、台美術設計與插畫家、編輯也到場與民眾分享感動的過程。

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  • 成功鎮民鍾慧君（左二）出版料理書「魚鬆收到沒」。（記者黃明堂攝）

    成功鎮民鍾慧君（左二）出版料理書「魚鬆收到沒」。（記者黃明堂攝）

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