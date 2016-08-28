〈南部〉推有機農業 政院將釋台糖地
2016-08-28
〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕行政院長林全昨天視察屏東縣公設海豐有機集團栽培區時強調，有機農業是台灣新農業政策重要一環，行政院計劃在明年底前將台灣有機農業栽培面積從目前的六千六百公頃增加到一萬公頃。
林全接著視察縣內醫療與長照概況時，並提出長照必須要有指定稅收做為財源才能穩定推動的看法，他希望盡快成立幾個長照示範中心，讓社會大眾了解長照的服務與重要性。
屏東縣長潘孟安反映，縣府鼓勵青年返鄉從農，但土地難覓，台糖擁有廣大農地，政府應釋出這些土地，此外，青年從農沒有足夠資金，雖有政策性農業貸款，卻常發生擔保不足無法申貸情形。
林全表示，屏東縣創造有機農業的供給與需求，讓縣內學童一星期至少有一天食用有機食材，目前在國內已有十一個縣市同步推廣，為有機農業發展建立良好基礎，新政府即將選派新的台糖董事長，將協助解決農業發展所面臨的土地不足問題，台灣農業必須升級， 而且要有更多的活力。
潘孟安也向林全力爭高鐵南延屏東、台鐵新建恆春支線、恆春機場等重要交通建設，並建請行政院協助由成大水試所、中山大海研中心、國研院海科中心等共同合作發展運用台灣海域開發的黑潮發電計劃。
林全表示，過去很多重大建設都沒有跨過高屏溪，屏東的交通建設需求非常迫切，已指示交通部在資源分配上給屏東多一點，他會優先解決屏東的需求；他認為台灣是全世界最有潛力發展洋流發電的地方，他同意納入國家能源開發計劃研議。
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