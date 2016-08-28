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〈南部〉屏東菸廠設國圖南館 林全允協助

2016-08-28

縣府分析廠域優勢盼獲支持

〔記者邱芷柔／屏東報導〕中央為擴充國家圖書館館藏空間，計劃籌設「國家圖書館南部分館」，行政院長林全昨天南下屏東，縣府提出屏東菸廠的廠域優勢分析，希望獲得中央支持，讓國圖南館落腳屏東；林全表示願意進一步了解縣府規劃內容並給予協助。

國家圖書館前身是國立中央圖書館，九十三年行政院計劃籌設國圖南部分館，九十六年至南部各縣市徵求可用無償土地，當時南部各縣市全力爭取，但後來計劃因故停擺，去年屏縣府收到中央徵求場地通知，縣府力推屏東菸廠為國圖南館。

縣府文化處圖資科長張關屏指出，曾是國內規模最大的屏東菸廠，於民國二十五年建廠，十五年前關廠後，於九十九年登錄為屏東歷史建築，菸廠基地總面積三點九四公頃，二十四座廠房倉庫皆為鋼筋混泥土建築。

文化處指出，菸廠原有建築架構更大幅減少建設經費支出，而典藏需要恆溫恆濕場所，屏東縣是全國日照最長，溼度溫度條件較其他縣市優良，過去菸廠承載重型機具，在圖書載重方面毫無疑慮，菸廠與屏東演藝廳、屏東大學僅有一路之隔，可達到互相串聯效果，運用菸廠建築特性，能活化文化歷史古蹟，並讓圖書、文化、歷史互相結合，讓國圖南館展現更多元的典藏空間。

林表示願了解縣府規劃內容

縣長潘孟安指出，屏東不應該是文化沙漠，嘉義有故宮南院、台南有奇美博物館、高雄有南區流行音樂中心與總圖等資源，但屏東什麼都沒有，國圖南館總要輪到屏東，這是最起碼的文化平權，菸廠佔地廣大，恰符合國圖南館的基地面積需求，只要國圖一來，就能帶動周邊發展。

林全除肯定縣府積極提議，並表示願意進一步了解詳細規劃進行評估與協助。

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  • 林全訪視屏東菸廠，屏東縣府力爭國圖南館。（記者邱芷柔攝）

    林全訪視屏東菸廠，屏東縣府力爭國圖南館。（記者邱芷柔攝）

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