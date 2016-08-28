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〈台北都會〉歡喜憶兒時 老農協助盡心力

2016-08-28

〔記者翁聿煌／新北報導〕銀河社區所在的德高嶺，早年有近十甲梯田，農民為生計，在陡峭的山坡開闢水梯田以人力耕作十分辛苦，七十二歲當地老農張吉雄說，農業機械化後，單位面積小地勢高低起伏的梯田已不具耕作的經濟效益，看到社區生態保育協會希望能復育水梯田，涵養水資源及美化環境，他樂於參與協助，回憶兒時情趣。

張吉雄家族四代在德高嶺務農為生，張吉雄的阿祖過世得早，他從有記憶以來，家裡生活就很艱苦，為了有米吃，必須在陡峭山坡上開墾梯田，兩層梯田中間必須砌石塊來築土堤，有的土堤高度「超過一層樓」。

每塊田面積又小、田與田之間還要爬上爬下，耕作辛苦難以想像，祖父和父親收割時，還得自己扛著稻穀下山到碾米廠去穀殼。

張吉雄說，白米飯得來不易，所以飯碗裡永遠是「番薯簽多過白米飯」，上學的便當再配菜脯（蘿蔔乾），逢年過節才有豬肉吃，想吃肉平常就到田野裡抓田雞、田螺、泥鰍、鱔魚、田鼠等來加菜，兒時生活雖清苦，回憶起來充滿趣味，只是現在年紀大了，無法務農，孩子也沒有興趣接手，只能看著田地荒蕪。

社區生態保育協會邀請他協助復育水梯田，張吉雄興致勃勃，幫忙及指導大家如何砌石塊築土堤，再看到水梯田內田水潺潺流動，他十分歡喜，期盼這番景象永遠留存社區中。

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  • 張吉雄家族四代在銀河社區德高嶺耕作水梯田。（記者翁聿煌攝）

    張吉雄家族四代在銀河社區德高嶺耕作水梯田。（記者翁聿煌攝）

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