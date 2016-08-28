〈台北都會〉復育德高嶺百年梯田 不種稻改拚觀光
〔記者翁聿煌／新北報導〕新店區北宜路二段銀河社區居民六年前成立「銀河生態保育協會」，最近成功復育當地的百年梯田，也吸引青蛙、蜻蜓、蝴蝶等生物，協會理事長林立岡說，早年梯田是為了種植稻米，如今重新築起水梯田，既有蓄水涵養的水土保持功能，也盼能重現德高嶺的傳統特色與生態，推動社區產業及觀光生態旅遊。
改種荷花、荸薺 吸引青蛙、蜻蜓
德高嶺水梯田位於北宜公路二段旁員潭里銀河社區，沿著通往銀河洞步道的產業道路，開車上山五分鐘即可抵達媽祖廟「后儀宮」和祭祀呂洞賓的「蓬萊仙館」，「蓬萊仙館」也是全台唯一的全真教道觀，水梯田就在「蓬萊仙館」旁產業道路側，梯田內不再種稻，改種觀賞性的荷花、荸薺，還有田埂上的金針花，吸引不少登山民眾駐足觀賞。
林立岡說，他十餘年前退休搬到銀河社區居住，有感當地的好山好水，遂與社區志同道合者組成「銀河生態保育協會」，希望推動社區環境生態保護工作，協會兩年前先完成銀河越嶺登山步道與銀河路的銜接步道工程，接下來重建當地具有歷史特色的水梯田。
林立岡說，早期德高嶺一帶山勢陡峭，農民只好在山坡開闢梯田耕種，但隨著人力老化，年輕人不再務農，原本近十甲的水梯田都陸續休耕廢棄，當年沿著山坡層層疊疊的梯田與豐富田間生態也隨之消失，十分可惜。
因此協會與員潭里長鄭朝棟取得共識，爭取到水土保持局「農村再生社區」經費，陸續復育當地水梯田，恢復昔日的美麗山村風光，並且連結鄰近的木柵貓空和石碇北宜公路景點，發展社區生態旅遊。
水保局台北分局農村營造課長張志安說，農田休耕後，農民使用化學除草劑，長期導致土壤劣化，因此水保局支持社區復育水梯田，具有涵養水分功能，也可調節氣溫。
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