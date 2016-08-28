〈台北都會〉柯Ｐ手作麻糬 拉抬延三商圈買氣
〔記者郭逸、郭安家／台北報導〕台北市商業處活化商圈特色空間，改造大同區商家的傳統店面，位於延三商圈的「大橋町目米食館」就是其中之一，除販售便宜米食，還收集各種文物；不過，來客數不如預期，市長柯文哲昨下午抽空親臨米食館，手作麻糬、品嘗米粿，盼拉抬買氣，但柯看似興趣缺缺，蜻蜓點水約二十分鐘便匆匆離去。
商業處今年下半年擇定大同區迪化街五間店家，翻新舊有空間，而今年已開幕大橋町目米食館，就是當地「示範店」，館內不僅販售較市價便宜至少三十元米食，還邀請商家進駐，展示古早文物，讓民眾免費參觀。
催生米食館的當地國順里長陳穎慧說，米食是台灣早期工商社會的代表食物，吃粗飽再上工，但飲食習慣改變，相關店家一一關閉，她著手和商業處推動米食館；豈料，米食館開幕後，來客數不如預期，昨找來柯文哲手作麻糬、切油蔥粿，盼拉抬買氣。
柯文哲似乎對米食興趣缺缺，戴上手套要製作麻糬，搓個兩三下便放下材料，也僅淺嘗米粿，不像以往把食物大口大口往嘴裡塞，蜻蜓點水式停留約二十分鐘就匆匆離去，但柯仍關心米食館的銷售狀況。
商業處表示，今年除耗資約一百五十萬元，改造大同區迪化街的商家，也挑出艋舺地區三十間店面，撰寫店家故事，加強行銷，下週將宣布八個商圈、一百五十個店家啟用悠遊卡、支付軟體，塑造便利的支付環境。
稍後，柯文哲則參加共同創辦的台灣酒駕防制社會關懷協會「我是爸爸，我不酒駕」宣導活動，柯表示去年北市酒駕人數逾八千六百人，雖較以往破萬人數略降，但酒駕肇事至少有兩個家庭受影響，還須努力推動酒駕零容忍。台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳敏香盼將不酒駕納入社會文明的指標；SOGO百貨董事長黃晴雯表示，民眾若在SOGO附近飲酒，若有需要，SOGO可幫忙民眾叫車回家。
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