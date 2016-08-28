〈台北都會〉新北戶所代辦護照 議員促北市跟進

2016-08-28

〔記者郭逸／台北報導〕新北市戶政事務所可代辦護照，戶所人員收取資料，再送至外交部申辦，各地民眾適用。北市議員王欣儀調閱資料發現，設籍外縣市在新北市首辦護照的民眾，至今累積一萬兩千多人，其中包括近四成、四千六百多位北市市民，比率最高，王欣儀建議北市民政局宜新增代辦護照業務，讓民眾省去舟車勞頓。

新北自103年起 推代辦護照便民服務

王欣儀說，新北市民政局一○三年推出在戶所代辦護照的便民政策，今年八月擴大服務，戶所人員除直接收取資料申辦，民眾以往在戶所辦理更改姓名、身分證字號、出生地或出生日期等異動資料，無法同時代辦換發護照，現整合系統，更動身分相關資料時，就可直接辦理新護照。

新北外縣市萬餘案件 四成來自北市民

王欣儀調閱新北市民政局統計資料，設籍外縣市民眾委託「首次申請護照代辦服務」者已累積一萬兩千多人，其中，北市市民申請代辦護照的比率近四成、四千六百多人，比率最高，意即北市市民有大量代辦護照的需求。

民眾至外交部領事事務局辦理護照，填寫資料、等待製作時間就要耗費近一週，王欣儀說，新北市戶所代辦護照比率逐年攀升，不僅為民眾節省往返領務局的時間，還可省下委託旅行社的代辦費用；因此，她建議北市民政局評估、規劃於區公所、戶政工作站等處提供代辦護照服務。

民政局：評估需求度 再研擬是否代辦

對此，台北市民政局表示，北市幅員不如新北市遼闊，且交通相當方便，若要辦理護照，可直接至濟南路上的領務局，若民眾確有需求，會研議開放戶所代辦護照。