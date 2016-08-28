| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士

2016-08-28

〔記者郭安家、梁珮綺、黃建豪／台北報導〕市長柯文哲新政「觀光ＡＢＣ」，由觀傳局推出雙層觀光巴士，幾經夭折，市議員黃向羣發現，近日規劃的路線，將走中華路、信義路及忠孝東路，與捷運板南線、信義線及公車路網高度重疊，雖然票價可能不超過三百元，但已有捷運，誰會去搭觀光巴士？呼籲市府不要好大喜功強推政策。

雙層觀光巴士票價 將不超過300元

觀傳局日前回覆，指雙城觀光巴士營運路線由三重客運取得，目前規劃時尚線、經典線，實際路線將由三重客運提報交通局路線審議委員會；至於票價，以不超過三百元為原則。

目前規劃時尚線將走中華路、信義路、忠孝東路；起點為台北車站，沿途經過捷運西門站、中正紀念堂、永康街夜市、捷運大安森林公園、臨江街夜市、台北一○一、威秀影城、捷運市政府站、國父紀念館、捷運忠孝敦化站、頂好商圈、捷運忠孝復興站、華山文創園區，再回到台北車站。

空污嚴重 議員籲別押著業者營運

至於經典線，則經台北車站、捷運西門站、凱達格蘭大道、晴光商圈、花博公園、中山北路、故宮博物院、士林官邸。

黃向羣說，觀傳局再推雙層觀光巴士，看不出來特別之處，第一次規劃路線幾乎與捷運信義線、淡水線重疊，再次規劃路線則與信義線、板南線重疊，誰會花三百元搭巴士？此外，台北不像歐洲有幾百年的教堂可以看，反而是廢氣空污，導致雙層巴士遊憩品質不佳。若好大喜功強推政策，就是押著業者營運，衍生政府補貼問題，恐怕會重蹈覆轍。

馬市府時推過 平均每班載客量2人

二○○二年馬市府也推過觀光巴士，由台北市觀光協會、大有巴士、東南旅行社等單位和公司組成經營團隊，由七輛長途客運巴士改裝而成，票價原本四百元，卻經營慘澹，平均每班次載客量一、兩人，有些班次空車，票價降至一百元還是沒人搭，北市府三個月補貼業者五百六十萬元，仍撐不下去，隔年元旦停駛。

捷運一日票價又比雙層觀光巴便宜

更何況北捷推出一日票為一百五十元，又不限次數進出，另有一百八十元票卡則以進站時間往後推二十四小時內使用，皆比觀光巴士來得便宜又便捷。

觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，觀光巴士訴求的客群是商務客、郵輪客，商務客可能到台灣開會後就離境、只有半天時間；郵輪客一早到台北港後，經過入關等層層手續，抵達台北市中心時間所剩無幾，此時觀光巴士推出的tour（旅遊）就能符合其需求，上有中英日韓四語導覽，景點也相當密集，直接推廣北市風情。

廣告
  • 台北雙層觀光巴士目前規劃路線，連議員質疑與捷運相近，恐營運不佳。（資料照）

    台北雙層觀光巴士目前規劃路線，連議員質疑與捷運相近，恐營運不佳。（資料照）

  • 高雄市政府已搶先推出雙層觀光巴士，本月初起試營運，未來正式上路，票價為一趟300元。不過最近高雄酷熱，從傍晚才發車，也未提振人氣。（圖：資料照，文：記者王榮祥）

    高雄市政府已搶先推出雙層觀光巴士，本月初起試營運，未來正式上路，票價為一趟300元。不過最近高雄酷熱，從傍晚才發車，也未提振人氣。（圖：資料照，文：記者王榮祥）

  • 雙層觀光巴士時尚線圖

    雙層觀光巴士時尚線圖

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
易肇事橋樑 添圖形化標誌

連接新北市、台北市的橋樑或新北市境內跨區的橋樑，每逢交通尖峰時刻車流量大，稍一不慎發生事故，就造成回堵。新北市交通局分析十大易肇事橋樑事故樣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈台北都會〉路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.