〈台北都會〉路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
〔記者郭安家、梁珮綺、黃建豪／台北報導〕市長柯文哲新政「觀光ＡＢＣ」，由觀傳局推出雙層觀光巴士，幾經夭折，市議員黃向羣發現，近日規劃的路線，將走中華路、信義路及忠孝東路，與捷運板南線、信義線及公車路網高度重疊，雖然票價可能不超過三百元，但已有捷運，誰會去搭觀光巴士？呼籲市府不要好大喜功強推政策。
雙層觀光巴士票價 將不超過300元
觀傳局日前回覆，指雙城觀光巴士營運路線由三重客運取得，目前規劃時尚線、經典線，實際路線將由三重客運提報交通局路線審議委員會；至於票價，以不超過三百元為原則。
目前規劃時尚線將走中華路、信義路、忠孝東路；起點為台北車站，沿途經過捷運西門站、中正紀念堂、永康街夜市、捷運大安森林公園、臨江街夜市、台北一○一、威秀影城、捷運市政府站、國父紀念館、捷運忠孝敦化站、頂好商圈、捷運忠孝復興站、華山文創園區，再回到台北車站。
空污嚴重 議員籲別押著業者營運
至於經典線，則經台北車站、捷運西門站、凱達格蘭大道、晴光商圈、花博公園、中山北路、故宮博物院、士林官邸。
黃向羣說，觀傳局再推雙層觀光巴士，看不出來特別之處，第一次規劃路線幾乎與捷運信義線、淡水線重疊，再次規劃路線則與信義線、板南線重疊，誰會花三百元搭巴士？此外，台北不像歐洲有幾百年的教堂可以看，反而是廢氣空污，導致雙層巴士遊憩品質不佳。若好大喜功強推政策，就是押著業者營運，衍生政府補貼問題，恐怕會重蹈覆轍。
馬市府時推過 平均每班載客量2人
二○○二年馬市府也推過觀光巴士，由台北市觀光協會、大有巴士、東南旅行社等單位和公司組成經營團隊，由七輛長途客運巴士改裝而成，票價原本四百元，卻經營慘澹，平均每班次載客量一、兩人，有些班次空車，票價降至一百元還是沒人搭，北市府三個月補貼業者五百六十萬元，仍撐不下去，隔年元旦停駛。
捷運一日票價又比雙層觀光巴便宜
更何況北捷推出一日票為一百五十元，又不限次數進出，另有一百八十元票卡則以進站時間往後推二十四小時內使用，皆比觀光巴士來得便宜又便捷。
觀傳局觀光產業科科長陳雅慧表示，觀光巴士訴求的客群是商務客、郵輪客，商務客可能到台灣開會後就離境、只有半天時間；郵輪客一早到台北港後，經過入關等層層手續，抵達台北市中心時間所剩無幾，此時觀光巴士推出的tour（旅遊）就能符合其需求，上有中英日韓四語導覽，景點也相當密集，直接推廣北市風情。
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標題：〈台北都會〉路線重疊 議員：別強推北市雙層觀光巴士
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