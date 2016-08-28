〈台北都會〉《只見黑白》靠熟背顏色 彩繪繽紛

2016-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕如何眼見黑白，卻能彩繪繽紛？原來色譜全在腦袋中！

先天腦性麻痺與全色盲的連志忠，眼睛所見只有黑白與明暗，無法分辨顏色，但七歲開始畫畫的他，靠著熟背顏色編號的方式，創作出獨具特色的電繪及水墨作品，不僅磨練耐心，也讓他從作品的進步中獲得成就感與自信。

連志忠是參加伊甸基金會萬芳啟能中心與新北市文化局在藝文中心舉辦的「永不放棄—伊甸萬芳身障畫家美藝展」中的一位，他說，七歲開始看卡通畫畫，最愛的卡通是藍色小精靈，因為無法分辨色彩，他靠旁人解說後，熟背顏色編號創作，不僅黑白的水墨畫，色彩繽紛的電繪、油畫，也難不倒他。

連志忠說，最大的夢想就是把畫畫好，繪畫不僅磨練耐心，每次用盡全力控制畫筆勾勒描圖，發現自己進步時，總覺得很有成就感，很快樂。

「永不放棄—伊甸萬芳身障畫家美藝展」即日起在藝文中心地下一樓展出，至九月廿二日止。