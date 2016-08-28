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〈台北都會〉易肇事橋樑 添圖形化標誌

2016-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕連接新北市、台北市的橋樑或新北市境內跨區的橋樑，每逢交通尖峰時刻車流量大，稍一不慎發生事故，就造成回堵。新北市交通局分析十大易肇事橋樑事故樣態，除了部分改善設備外，並就事故樣態增設明確、易懂、好辨識的「圖形化標誌」，讓駕駛一目了然，希望降低事故發生的機率。

三種標誌 分設六橋樑

交通局依易肇事橋樑的路況及肇事形態，共製作「慢速車請靠右」、「右轉車輛注意右側」、「彎道處勿搶快」三種圖形標誌共十二面，分別配置在永和區福和橋、中正橋，三重區忠孝橋、中山橋，中和區秀朗橋及板橋區浮洲橋；其他橋樑或因肇事原因單純而做設備改善。

交通局交通管制工程科長葉燿墩說，永和區福和橋、三重區忠孝橋及板橋區浮洲橋，機車道常有低速車行駛在內側車道，導致後面車輛大排長龍，易引發追撞事故，或不耐慢速的車輛超車意外，因此，設置「慢速車請靠右」標誌，提醒慢速車適時變換車道。

永和區中正橋雙向外側車道都是汽機車混合使用，為了減少右轉汽車靠右匯出車道時，汽機車交織情形複雜衍生意外，設置標誌加強提醒「右轉車輛注意右側」。

另外，三重區中山橋及中和區秀朗橋的機車道線型彎度大，機車經常未減速過彎，加上彎道處行車視距差，一旦未注意鄰側車輛接近，就會發生交通事故，因此在進入彎道前設置標誌，提醒行經「彎道處勿搶快」。

醒目黃色 提醒用路人

葉燿墩說，以往僅寫「慢」或限速的牌面，無法明確提醒駕駛人當地路況，發揮效用有限，希望透過醒目的黃色，加上簡單的圖型，快速、明瞭的提醒駕駛人注意事項，防止事故發生。

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  • 慢速車行駛機車道內側，常影響到後方車流，圖形標誌提醒「請靠右」。（記者何玉華攝）

    慢速車行駛機車道內側，常影響到後方車流，圖形標誌提醒「請靠右」。（記者何玉華攝）

  • 永和區中正橋雙向外側車道都是汽機車混合使用，交通局增設圖形標誌，提醒「右轉車輛注意右側」。（記者何玉華攝）

    永和區中正橋雙向外側車道都是汽機車混合使用，交通局增設圖形標誌，提醒「右轉車輛注意右側」。（記者何玉華攝）

  • 中和區秀朗橋的機車道彎度大，過彎未減速易生事故，交通局增設勿搶快圖形標誌提醒。（記者何玉華攝）

    中和區秀朗橋的機車道彎度大，過彎未減速易生事故，交通局增設勿搶快圖形標誌提醒。（記者何玉華攝）

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易肇事橋樑 添圖形化標誌

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