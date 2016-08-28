〈台北都會〉蓋活動中心 採參與式預算

2016-08-28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府民政局興建市民活動中心，也要採「參與式預算」，開放市民提案後，經網路票選，再決定興建順序，希望以市民共同參與的方式，興建符合市民需求的活動中心。

新北市政府力推參與式預算，審計處卻在月前公布的審計報告中，批評部分公民提案與局處例行性計畫雷同，甚至缺乏可行性，對參與式預算的成效持保留態度；民政局辦理市民活動中心參與式預算，邀請里長出席說明會，一改之前各局處大張旗鼓召開記者會宣傳，顯得低調謹慎。

民政局規劃市民活動中心參與式預算總經費五千萬元，每間以一千萬元為原則，只要年滿十八歲、設籍或居住的新北市民，都可以向公所提案；公所遴選協助撰寫計畫書後，送民政局依土地取得難易、經費及工期合理性及使用管理效益審查，通過審查及上網公告，進行網路投票；投票者須居住於提案地點方圓一．六公里內。

地方自治科長陳耀川表示，希望由下而上選出興建市民活動中心的地點，目標是三至五處，建議最好是有一百坪空間的公有土地，能在一年內完成興建；提案日期至九月廿日止，預計年底前決定興建地點。