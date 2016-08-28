〈台北都會〉蓋捷運拆活動中心 爭建14年無影
2016-08-28
三里三千戶 缺乏休閒活動空間
〔記者何玉華／新北報導〕新北市三重區龍門里、秀江里、奕壽里人口稠密，是早期發展的舊社區，但三里共用的活動中心，興建捷運三重國小站時被拆除了，龍門里長吳献彰說，三里近三千戶沒有公園、運動場和活動中心，民眾缺乏休閒活動空間，從民國九十一年起，不斷向市府爭取興建活動中心，迄今仍沒著落。
民政局︰優先找公有建築空間
民政局地方自治科長陳耀川表示，希望能優先找到公有建築的空間，讓里民使用；另外，光榮國小與三重國小將合併，近日也會安排會勘，與教育局協調是否有空間闢為市民活動中心。
當了四屆里長的吳献彰說，因為興建捷運站拆了活動中心，三個里沒有公園、沒有運動場也沒有活動中心，許多長輩休閒活動或想聚在一起泡茶聊天，也找不到地方去；建議能在秀江街光榮國中後門的舊校長宿舍、光榮國小後門的網球場或三重國小將興建長泰派出所旁等三處，擇一地做市民活動中心。
三所學校所在的奕壽里里長周政宏說，三重國小可以提供閒置校地給長泰派出所用，為什麼不能提供給社區用，若能將活動中心蓋在長泰派出所旁最好，安全上比較有保障。
夾在龍門里與奕壽里中間的秀江里，里長鄭得興提供里辦公處樓下約四十坪的空間給里民使用，他說，里辦公處正好位在整個里的中央，他認為，長泰派出所若能變更設計做多功能使用，提供一部分空間給里民、學校使用，是最完美的方案；若要寄望一百一十一年併校後，提供校區做活動中心使用，他認為可能性不大，時間也太久。
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