| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蓋捷運拆活動中心 爭建14年無影

2016-08-28

三里三千戶 缺乏休閒活動空間

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三重區龍門里、秀江里、奕壽里人口稠密，是早期發展的舊社區，但三里共用的活動中心，興建捷運三重國小站時被拆除了，龍門里長吳献彰說，三里近三千戶沒有公園、運動場和活動中心，民眾缺乏休閒活動空間，從民國九十一年起，不斷向市府爭取興建活動中心，迄今仍沒著落。

民政局︰優先找公有建築空間

民政局地方自治科長陳耀川表示，希望能優先找到公有建築的空間，讓里民使用；另外，光榮國小與三重國小將合併，近日也會安排會勘，與教育局協調是否有空間闢為市民活動中心。

當了四屆里長的吳献彰說，因為興建捷運站拆了活動中心，三個里沒有公園、沒有運動場也沒有活動中心，許多長輩休閒活動或想聚在一起泡茶聊天，也找不到地方去；建議能在秀江街光榮國中後門的舊校長宿舍、光榮國小後門的網球場或三重國小將興建長泰派出所旁等三處，擇一地做市民活動中心。

三所學校所在的奕壽里里長周政宏說，三重國小可以提供閒置校地給長泰派出所用，為什麼不能提供給社區用，若能將活動中心蓋在長泰派出所旁最好，安全上比較有保障。

夾在龍門里與奕壽里中間的秀江里，里長鄭得興提供里辦公處樓下約四十坪的空間給里民使用，他說，里辦公處正好位在整個里的中央，他認為，長泰派出所若能變更設計做多功能使用，提供一部分空間給里民、學校使用，是最完美的方案；若要寄望一百一十一年併校後，提供校區做活動中心使用，他認為可能性不大，時間也太久。

廣告
  • 新北市三重區龍門里、秀江里、奕壽里三里共用的活動中心，興建捷運時被拆除；地方建議在三重國小（右側建物）後門興建長泰派出所時，也能規劃活動中心。（記者何玉華攝）

    新北市三重區龍門里、秀江里、奕壽里三里共用的活動中心，興建捷運時被拆除；地方建議在三重國小（右側建物）後門興建長泰派出所時，也能規劃活動中心。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
易肇事橋樑 添圖形化標誌

連接新北市、台北市的橋樑或新北市境內跨區的橋樑，每逢交通尖峰時刻車流量大，稍一不慎發生事故，就造成回堵。新北市交通局分析十大易肇事橋樑事故樣…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈台北都會〉蓋捷運拆活動中心 爭建14年無影


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.