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〈北部〉掛佛像電動車 農曆7月也敢偷

2016-08-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的是好大膽！苗栗縣苑裡鎮發生一起竊案，受害民眾指出停放在家裡車庫的3輛4輪電動機車居然被大剌剌闖進門騎走，其中一輛還綁有一尊佛祖。警方獲報後直呼真的誇張，不只侵門踏戶，時值農曆7月，竟有人敢偷走綁有佛像的電動車，真的是「太大膽」。

警方調查，事發地點在苑裡鎮郊區，附近大多是農地，可能是民宅遭鎖定的原因，後來在附近巷弄中找到失竊的3輛4輪電動機車，警方也已經鎖定嫌疑人，正積極偵辦中。

不過，警方對於在農曆7月竟然有人敢偷綁有佛像的電動機車，也瞠目結舌，直說真的完全不怕傳統習俗的忌諱，膽子實在太大，警方對於嫌疑人為何偷了電動機車不久後又丟棄在附近巷弄，懷疑可能是嫌疑人偷了發現有佛像被嚇了一跳，趕緊把電動車丟了就走。

警方說，農曆7月在台灣人觀念中，存在不少傳統文化習俗的禁忌，大部分民眾都抱持著尊重神明和好兄弟的心態，沒想到會在農曆7月發生這種竊案，直說「還是第一次碰到」。

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  • 真大膽！農曆7月偷走綁有佛像的電動車。（記者蔡政珉翻攝）

    真大膽！農曆7月偷走綁有佛像的電動車。（記者蔡政珉翻攝）

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