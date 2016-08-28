〈北部〉急診室毆警、護理師 醉男被訴
2016-08-28
〔記者洪美秀／新竹報導〕急診室暴力頻傳，這次檢方將施暴者起訴！桃園縣陳姓男子今年7月酒後身體不適，搭救護車前往新竹縣湖口鄉仁慈醫院就醫，竟踹傷護理師與辱罵、毆傷處理員警，新竹地檢署依妨害醫事人員執行醫療業務、侮辱公務員及傷害等罪嫌提起公訴。
檢警調查，32歲陳姓男子當天深夜11點酒後不適，報請救護車送往湖口鄉仁慈醫院急診室就醫，卻對執行醫療救護的許姓護理師口出惡言，還踹傷許的右前臂、右小腿及右臀部。事後許並出現失眠及情緒不穩等狀況。
院方報警，湖口分駐所黎姓及蔡姓警員趕到，陳男竟以髒話辱罵且伸手企圖奪取警員胸前的密錄器未成，又揮拳打傷黎姓警員頭部及右臉。
辯身體不適才激動 檢方不信
警方事後將陳男送辦，陳男辯稱因為酒後身體不適才情緒激動，不過，檢方未採信，將他提起公訴。
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