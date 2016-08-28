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〈北部〉女子掉落鐵軌 被火車輾斃

2016-08-28

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台鐵105次自強號列車昨天上午7點49分，通過桃園市楊梅區埔心車站的月台時，有憂鬱症病史的21歲邱姓女子掉落鐵軌後不幸慘死輪下，警方表示，邱女是否尋短仍待釐清，受到意外事故影響，埔心車站只能單線雙向通行，10輛列車誤點共133分鐘，約3900名旅客受到影響。

警方表示，邱女身上沒攜帶證件，透過手機確認身分後才聯絡她的家人，昨天上午6點多，邱女告訴家人要去台中，家人開車載她到楊梅火車站搭車，但途中因身體不適，她又返家短暫休息後，改到埔心車站。

有旅客目擊邱女從車站大廳經過樓梯走到月台後，突然跌落到月台下的鐵軌上，105次自強號列車當時剛好進站，因煞車不及而將她輾斃；警方說，邱女有憂鬱症病史，出門搭車過程中都無異常，也沒留下遺書，究竟是跳軌尋短或失足墜落意外，仍待調查釐清。

105次自強號從基隆開往高雄，因事故必須暫停配合警方調查，旅客只得改搭1123次及107次列車繼續南下，埔心車站也只能單線雙向通行，南下、北上的旅客擠在月台上抱怨頻頻；台鐵人員說，昨天上午8點40分交通恢復正常，估計共有10列車、3900名旅客受到影響，列車誤點共約133分鐘。

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  • 警方在鐵軌上調查台鐵事故原因。（記者周敏鴻攝）

    警方在鐵軌上調查台鐵事故原因。（記者周敏鴻攝）

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