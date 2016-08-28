〈北部〉「被外星人攻擊」沒人理 火攻法院判刑
2016-08-28
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕罹患思覺失調症的37歲王姓男子，自認被外星人用電磁波、無線電波攻擊，害他身體疼痛、無法入睡，他多次向桃園地院、地檢署提告都只有「查無實證」回函，今年3月2日怒擲汽油彈火攻地院、地檢署院區，汽油彈擊中公務車起火，桃園地院依殺人未遂罪判處他2年10月徒刑，執行完畢後再監護5年。
不滿總是「查無實證」
判決書指出，王男有幻聽、妄想等症狀，104年多次向桃院、桃檢提告，自稱遭到外星人用電磁波、無線電波攻擊，連電腦密碼都被竄改而無法登入，王男不滿結果都是「查無實證」，今年3月2日購買7.54公升汽油，分裝在高粱酒瓶製成3枚汽油彈。
怒擲汽油彈擊中公務車
判決書指出，王男騎機車直闖桃園地院、地檢署院區大門縱火，汽油彈擊中地檢署的公務車，車體右後方及地板瞬間起火，蕭姓駕駛火速下車撲滅火勢，王男當場被法警制伏。
王男偵訊時仍堅稱：「我被外星人找麻煩，檢舉都沒人理我！」他否認有殺人意圖，是為了引起注意才縱火，被逮後才能再向檢察官陳情，犯案前曾確認有無人車，丟到公務車也未有持續追擊的動作。
殺人未遂罪判2年10月
法官指出，王男雖罹患思覺失調症，但從他應答、陳述案情等情況衡量，尚未達到完全喪失辨識行為的能力，他蓄意丟擲汽油彈縱火，擊中車輛恐引燃車內易燃物及油料，王男可預見萬一火勢蔓延恐造成傷亡，依殺人未遂罪判刑。
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