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〈北部〉萬榮鄉長補選 張秋美711票勝出

2016-08-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕七百票就能當選山地鄉鄉長！第十七屆萬榮鄉長補選共六人角逐，選前一天還爆發賄選案，昨天投票結果，五十五歲的退休校長張秋美拿到七百一十一票當選鄉長，她得票率僅廿五％，由於競爭相當激烈，得票率分布平均。

昨天傍晚五點左右，支持者開始湧入張秋美總部道賀，五點半總部自行宣布當選。張秋美說，未來重點將放在部落文化產業，幫助鄉民提升收入。

第二高票的陳長旭對結果表達「失望」。他直言，因為賄選才當選的人，讓萬榮鄉蒙上賄選惡名，他希望該案儘快審理，才能還給所有候選人一個公道。

五十五歲的張秋美出身教育界，三年前從萬榮鄉馬遠國小校長退休，父親張忠生也是老師，秀林鄉長李春風是她的親阿姨。

張秋美說，感謝阿姨指點，教她「勤跑再勤跑，謙卑再謙卑」，所以她挨家挨戶拜訪，與鄉民建立很好的情感，也感謝家族大團結、力挺她獲得勝選。

落選頭紅葉派出所退休所長陳長旭，雖有縣議員哥哥陳長明奧援，最後以六百一十四票落選，和張秋美只差九十七票；至於選前呼聲很高的萬榮鄉代表會主席古明光，只拿到五百一十六票而飲恨。

其餘得票分別為布農族鄉民代表王金華三百九十五票、縣府中區服務中心吳香蘭三百二十五票，以及前鄉長徐金生妻子、代夫出征林秀花的二百六十二票。

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  • 當選萬榮鄉長的張秋美，大批親友團、支持者齊聚競選總部，為她慶祝勝選。（記者花孟璟攝）

    當選萬榮鄉長的張秋美，大批親友團、支持者齊聚競選總部，為她慶祝勝選。（記者花孟璟攝）

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